Непряевой и Коростелеву вернули флаг. По ошибке, но все равно приятно

Международная лыжная федерация обновила данные о распределении квот на Олимпиаду-2026, официально подтвердив, что две путевки на предстоящие Игры переданы России. Причем наша страна на сайте FIS обозначена под своим флагом. Под ним же Дарья Непряева и Савелий Коростелев упомянуты в общем зачете Кубка мира. И это при том, что юридически мы допущены до крупных соревнований только как нейтралы.
Понятно, что имеют место технические недочеты сайта fis-ski.com. Ведь с момента допуска прошла неделя, а раньше вариантов выступления спортсменов без флага в этой федерации не существовало. Однако ошибка для нас приятная. И главное — квоты признаны и задокументированы. Хотя в нашей собственной федерации лыжных гонок почему-то продолжают уверять, что данное решение — не окончательное.
«Русские соперничали с лыжниками из Мексики, Самоа и Филиппин»
Две гонки на этапе Кубка мира в Давосе принесли Непряевой 55 очков в общий зачет, а Коростелеву — 32 очка. Это соответствует 55-му и 98-му местам. Гордиться здесь пока нечем, однако очевидно, что в дальнейшем россияне будут прогрессировать и улучшать рейтинг. Все-таки у большинства соперников за плечами в нынешнем сезоне уже девять стартов, а не два. Причины не самых конкурентных результатов на высокогорных швейцарских трассах понятны и подробно обсуждены. Правда, некоторые норвежские СМИ отреагировали на них с огромным злорадством.
«Почти четыре года Россия ждала возможности нанести ответный удар в лыжных гонках, — говорится в редакционной статье в издании Dagbladet. — Во время изоляции главным врагом называлась Норвегия — якобы она использовала все возможные уловки, чтобы не допустить на соревнования российских лыжных героев. Утверждали, что только так скандинавы смогут завоевать все олимпийские медали. Теперь лучший лыжник России вернулся на Кубок мира, и реальность совсем иная: у Коростелева не было против лучших норвежцев ни единого шанса. В свое время российские медиа много писали об идее матчевой встречи между российскими и норвежскими лыжниками. Интересно, остается ли в силе это предложение после спортивного фиаско в Давосе?».
«Я думаю, что Коростелеву и другим российским спортсменам нужно время, чтобы прийти в себя после изоляции, — приводит норвежский портал TV2 мнение лыжного эксперта Петтера Скинстада. — Ресурсы Савелия в Давосе были сильно ограничены. У россиянина отсутствовала большая команда сервисеров, как у коллег из крупных лыжных держав. Он привез с собой только две пары лыж, и он не имел доступа к оборудованию, которое было у конкурентов. За олимпийскую путевку Коростелеву пришлось соревноваться со спортсменами из Мексики, Самоа и Филиппин. Это тоже сказалось. Поэтому истинную силу российских лыжников можно определить только после “Тур де Ски”.
Наши трассы рассчитаны на уровень перворазрядников
На самом деле с сервисом, судя по всему, у Коростелева и Непряевой все было не так плохо. Помимо Евгения Уфтикова (единственного аккредитованного российского смазчика), им помогал персонал сборной Италии. Это произошло благодаря дружеским связям с Маркусом Крамером, который ранее работал с нашей командой, а теперь готовит к домашней Олимпиаде итальянцев. Немецкий специалист и раньше неоднократно публично высказывался за возвращение россиян и помогал им с организацией сборов в Италии. А теперь выручил на трассах Давоса.
«Перед первой гонкой Кубка мира на них оказывалось большое давление: они приехали очень поздно, без тренера и сервиса, и не знали, какой будет реакция со стороны других стран, — приводит комментарий Крамера “Матч ТВ”. — Кроме того, это сложная высокогорная трасса, и оба не прошли квалификацию в спринтерской гонке. А вот в дистанционной гонке оба выступили лучше. Но я знаю, что они могут выступать гораздо успешнее. И мы увидим лучшие результаты на “Тур де Ски” и, конечно же, на Олимпийских играх».
Самой неприятной проблемой для наших лыжников стал быстрый альпийский снег, который по своим качествам сильно отличается от того, с чем россияне имеют дело на родине. Кроме того, Непряева и Коростелев оказались не готовы к резким перепадам высот — на родине трассы более пологие и практиковать технику прохождения спусков просто негде.
«В России совсем другой снег, совсем другие трассы. Нужно максимально за оставшиеся два месяца адаптироваться, набраться опыта на гонках Кубка мира, — сказал “Чемпионату” тренер спортсменов Егор Сорин. — В Россию они точно возвращаться не будут. Останутся в Европе и будут готовиться на этом снегу. Об этом мы говорили последние два сезона, смогли провести несколько сборов на итальянском снегу. Теперь подготовка продолжится. Ни в каких гонках более низкого уровня Савелий и Дарья участвовать не будут. Если бы не было Кубка мира, можно было рассмотреть такие варианты, но сейчас достаточно тех этапов, которые пройдут до Олимпиады. Да и смысла бегать соревнования каждую неделю не вижу. Нужно делать определенную тренировочную работу».
«Как можно научиться бегать принятые в мировых лыжах спринты, когда у нас в стране нет ничего даже близко похожего? — раскритиковала отечественные трассы в соцсетях олимпийская чемпионка Вероника Степанова. — В Давосе быстрый снег и 1200 метров с двумя поворотами, с которыми даже Клебо в этот раз не справился. У нас — от 1500 до 1900 метров с поворотами, которые пройдет и перворазрядница. Они на уровень перворазрядницы и рассчитаны! Массовость — это прекрасно, однако для сборной просто необходимо построить круг “как в Европе”, тренироваться и соревноваться именно на нем. Там точно не должно быть 120 человек, а лишь 12 лучших по рейтингу в спринте, из них половина юниоров и молодежи, то есть те, у кого действительно есть шанс выигрывать на Кубке мира».
ФЛГР сомневается в квотах
«Эмоции просто переполняют. Буквально за неделю наша жизнь поменялась на 180 градусов. Два дня дороги — и сразу с чистого листа я побежала на Кубке мира, — сказала в интервью “Матч ТВ” Дарья Непряева. — Очень много всего произошло, и я очень рада, что мы сможем поехать на Олимпиаду, что мы заработали квоты. Это прекрасно для спортсмена. Олимпиада — это наивысшая цель для спортсмена. Мы очень рады. Мы впервые соревновались в непривычных условиях. Очень тяжелая высота. Это кардинально другая работа. Даже после первой гонки меня тошнило и кружилась голова. Нам нужно адаптироваться».
«Конечно, многие болельщики хотели бы видеть и Савелия, и Дарью в топ-5, но такие результаты не возникают сами по себе, — отметил в разговоре со Sport24 олимпийский чемпион Александр Легков. — Для этого нужна большая команда, которая ежегодно участвует во всех этапах и работает со спортсменами — это существенно влияет на результат. К тому же трасса в Давосе всегда очень сложная. Я жил там и могу сказать, что без длительной подготовки хорошо выступить там невозможно. На итоговое место повлияло множество факторов. Очень важно, что они смогли выйти на старт под таким давлением и выполнить свою задачу. Оба показали достойный уровень, теперь главное — продолжать трудиться. Уверен, что у Коростелева и Непряевой впереди только лучшие результаты».
Действительно, что бы ни говорили о скромных результатах в Давосе, какие бы аргументы ни приводили — главный результат на табло, точнее — на официальном сайте FIS. А там говорится, что у команды под флагом России — одна женская и одна мужская квота. Конечно, это слезы по сравнению с Норвегией и Швецией, у которых 8+8 путевок. Но, в конце концов, есть Нигерия, которая делегирует на Игры-2026 единственного лыжника (Самуэля Икпефана, занявшего на прошлой Олимпиаде 73-е место в спринте). Есть также одинокий гаитянин Стивенсон Саварт, заработавший путевку в Кортина-д’Ампеццо благодаря 107-му месту в давосской разделке — той самой, где Коростелев занял 25-е место с отставанием в 1.20,3 от победителя.
В общем, все не так плохо. Конечно, по сравнению с былыми временами сравнение с экваториальными державами кажется диким. Но Олимпиада вообще без россиян (а это представлялось аксиомой еще месяца назад) — еще хуже. Осталось пройти комиссию МОК по допуску — и можно паковать чемоданы в Италию. Единственное, что смущает — странные комментарии наших лыжных функционеров. Например, член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин все еще сомневается в количестве путевок на Игры. Ранее похожие заявления делали глава ФЛГР Елена Вяльбе и тренер Александра Большунова Юрий Бородавко.
«Можно ли говорить, что на Олимпиаду у нас квота “1+1”, как и предполагалось? Пока рано, — приводит слова Крянина “Матч ТВ”. — Сейчас просто выступили, допустили до международных соревнований нейтральных спортсменов “1+1”, они начали выступать. А квота на Олимпиаду будет дополнительная. Сколько будет, это по факту надо смотреть. Заявка подана на всех спортсменов. А сколько квот будет выделено, это уже решает МОК. Приглашения будут именные, количество нам скажут. Есть допуск до международных стартов — это Кубок мира. Требования по скорости передвижения и по занятым местам у нас два спортсмена выполнили. Пока не придет приглашение на Олимпийские игры, мы можем просто рассуждать».