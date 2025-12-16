Непряевой и Коростелеву вернули флаг. По ошибке, но все равно приятно

«Как можно научиться бегать принятые в мировых лыжах спринты, когда у нас в стране нет ничего даже близко похожего? — раскритиковала отечественные трассы в соцсетях олимпийская чемпионка Вероника Степанова. — В Давосе быстрый снег и 1200 метров с двумя поворотами, с которыми даже Клебо в этот раз не справился. У нас — от 1500 до 1900 метров с поворотами, которые пройдет и перворазрядница. Они на уровень перворазрядницы и рассчитаны! Массовость — это прекрасно, однако для сборной просто необходимо построить круг “как в Европе”, тренироваться и соревноваться именно на нем. Там точно не должно быть 120 человек, а лишь 12 лучших по рейтингу в спринте, из них половина юниоров и молодежи, то есть те, у кого действительно есть шанс выигрывать на Кубке мира».