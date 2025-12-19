Ричмонд
FIS допустила еще трех российских горнолыжников к отбору на Олимпиаду

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила нейтральный статус российским горнолыжникам Александру Андриенко, Семену Ефимову и Ивану Кузнецову. Об этом сообщается на сайте FIS.

Источник: Getty Images

Теперь они могут принимать участие в отборочных соревнованиях к Олимпиаде в Италии.

29-летний Ефимов является чемпионом Универсиады-2019 в слаломе, 29-летний Кузнецов — в гигантском слаломе. 35-летний Андриенко был бронзовым призером Универсиады-2017 в командном турнире,

Россиян стали допускать к соревнованиям FIS после решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который поддержал апелляцию российской стороны.

Ранее нейтральный статус получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, фристайлистка Анастасия Таталина, двоеборец Артем Галунин, сноубордистка Мария Травиничева и горнолыжница Юлия Плешкова.

Непряева и Коростелев на этапе Кубка мира в Давосе завоевали неименные квоты для участия в Олимпиаде в спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне.