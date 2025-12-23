Ричмонд
В Федерации альпинизма России считают, что у Филиппова есть шансы на медали Олимпиады-2026: «Но будет очень сложно. Целевая задача — десятка»

В Федерации альпинизма России (ФАР) считают, что у Никиты Филиппова есть шансы на медали Олимпиады-2026 в Италии.

Ранее Филиппов получил допуск к зимним Играм в нейтральном статусе. Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля.

«Никита в хорошей форме, на чемпионате России с сильным составом выиграл золото. Шансы на медали в Италии есть, но будет очень сложно. Конкуренция там очень жесткая. Есть шанс, Олимпийский комитет его выделил в десятке. Так что целевая задача — десятка. Но шанс есть и выше, он очень упорный и целеустремленный. Превзойдет себя, это точно», — сказал председатель комиссии ФАР по ски‑альпинизму Андрей Романов.

Филиппов отобрался на Олимпиаду по итогам Кубка мира прошедшего сезона. Его лучший результат — 4-е место в спринте на этапе в Австрии.

