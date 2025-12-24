Ричмонд
Расписание трансляций «Турне четырех трамплинов»-2025/26

С 28 декабря по 6 января пройдет «Турне четырех трамплинов».

Источник: Спортс"

«Турне четырех трамплинов».

1-й этап.

Оберстдорф, Германия.

HS137.

28 декабря.

18.30 — квалификация.

29 декабря.

18.30 — первая попытка.

2-й этап.

Гармиш-Партенкирхен, Германия.

HS142.

31 декабря.

18.00 — квалификация.

1 января.

16.00 — первая попытка.

3-й этап.

Инсбрук, Австрия.

HS128.

3 января.

16.30 — квалификация.

4 января.

15.30 — первая попытка.

4-й этап.

Бишофсхофен, Австрия.

HS142.

5 января.

18.30 — квалификация.

6 января.

18.30 — первая попытка.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское. Прямые трансляции проведет Okko.