Расписание трансляций «Турне четырех трамплинов»-2025/26

«Турне четырех трамплинов».
1-й этап.
Оберстдорф, Германия.
HS137.
28 декабря.
18.30 — квалификация.
29 декабря.
18.30 — первая попытка.
2-й этап.
Гармиш-Партенкирхен, Германия.
HS142.
31 декабря.
18.00 — квалификация.
1 января.
16.00 — первая попытка.
3-й этап.
Инсбрук, Австрия.
HS128.
3 января.
16.30 — квалификация.
4 января.
15.30 — первая попытка.
4-й этап.
Бишофсхофен, Австрия.
HS142.
5 января.
18.30 — квалификация.
6 января.
18.30 — первая попытка.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское. Прямые трансляции проведет Okko.