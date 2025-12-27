Россияне пропустят первый этап Турне четырех трамплинов из-за визовых проблем

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Имеющие нейтральный статус российские прыгуны на лыжах с трамплина Данил Садреев и Михаил Назаров из-за отсутствия шенгенских виз вынуждены пропустить первый этап Турне четырех трамплинов, который пройдет с 28 по 29 декабря в германском Оберстдорфе. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Евгений Плехов.
Садреев и Назаров получили от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) нейтральный статус 22 декабря.
«Пока у наших спортсменов виз нет на руках, документы находятся в посольстве, — рассказал Плехов. — Следовательно, на первый этап Турне четырех трамплинов ребята точно не успеют. Но они все равно остаются в Москве. Если до 30 декабря визы получим, то обязательно отправим Садреева и Назарова на соревнования, чтобы они прошли обязательные замеры костюмов через 3D-сканер».
«28 декабря в Оберстдорфе квалификация, 29-го — сами соревнования, 30-го — переезд в Гармиш-Партенкирхен, где с 31 декабря по 1 января пройдет второй этап Турне. Если наши успеют пройти 3D-сканер в Гармише, хорошо. Если нет, тогда поедут на этап в Инсбрук. Главное, получить как можно быстрее визы и затем обязательно пройти все замеры», — добавил собеседник ТАСС.
Австрийский Инсбрук примет третий этап Турне четырех трамплинов с 3 по 4 января, четвертый этап пройдет с 5 по 6 января в Бишофсхофене (Австрия). Эти соревнования являются квалификационными на Олимпиаду-2026. Отбор на Игры в Италию завершится 18 января.