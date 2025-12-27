Россияне пропустят первый этап Турне четырех трамплинов из-за визовых проблем

«28 декабря в Оберстдорфе квалификация, 29-го — сами соревнования, 30-го — переезд в Гармиш-Партенкирхен, где с 31 декабря по 1 января пройдет второй этап Турне. Если наши успеют пройти 3D-сканер в Гармише, хорошо. Если нет, тогда поедут на этап в Инсбрук. Главное, получить как можно быстрее визы и затем обязательно пройти все замеры», — добавил собеседник ТАСС.