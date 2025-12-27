Биатлонист Вьюхин выиграл квалификацию этапа Кубка России по лыжным гонкам

Вьюхин показал результат 2 минуты 58,90 секунды. Второе место в квалификации занял Денис Филимонов, отставший от Вьюхина на 1,03 секунды. Третьим стал Алексей Распутин (отставание — 1,24 секунды). Финальная гонка пройдет позднее в субботу.