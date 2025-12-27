Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Биатлонист Вьюхин выиграл квалификацию этапа Кубка России по лыжным гонкам

Финальная гонка пройдет позднее в субботу.

Источник: Reuters

КИРОВ, 27 декабря. /ТАСС/. Андрей Вьюхин стал победителем квалификации спринтерской гонки свободным стилем пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам. Соревнования проходят в Кирово-Чепецке Кировской области.

Вьюхин показал результат 2 минуты 58,90 секунды. Второе место в квалификации занял Денис Филимонов, отставший от Вьюхина на 1,03 секунды. Третьим стал Алексей Распутин (отставание — 1,24 секунды). Финальная гонка пройдет позднее в субботу.

Вьюхину 26 лет, он является двукратным чемпионом мира по биатлону среди юношей.