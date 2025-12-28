Ричмонд
«Идет своим чередом»: Губерниев о выступлении Непряевой и Коростелева на «Тур де Ски»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал реакцию болельщиков на выступление российских лыжников Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева на турнире «Тур де Ски», передает Sport24.

Источник: РИА "Новости"

«Не нужно забывать, что сегодня были спринты. Коростелев и Непряева — специалисты в немного других видах, хотя и универсальны. Не понимаю тех, кто думал, что они сейчас будут забивать как Овечкин. Все у них идет своим чередом», — заявил Губерниев.

Савелий Коростелев и Дарья Непряева — единственные российские лыжники, которые получили нейтральные статусы от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Этап Кубка мира, на котором они выступили впервые после отстранения, прошел в швейцарском Давосе с 12 по 14 декабря. Лучшим результатом Коростелева стало 25-е место в гонке свободным стилем, Непряева в этой же дисциплине стала 20-й. Оба лыжника не прошли квалификацию в спринте.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.