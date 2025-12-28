«Идет своим чередом»: Губерниев о выступлении Непряевой и Коростелева на «Тур де Ски»

«Не нужно забывать, что сегодня были спринты. Коростелев и Непряева — специалисты в немного других видах, хотя и универсальны. Не понимаю тех, кто думал, что они сейчас будут забивать как Овечкин. Все у них идет своим чередом», — заявил Губерниев.