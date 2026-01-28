Почему Большунов скандалит и срывается: все нюансы кризиса гения

В такой системе у спортсмена действительно не было времени на раскачку: слабый старт мог превратиться в проблему, потому что календарь не оставлял пространства для постепенного набора формы. Однако даже в этих условиях Большунов редко был спортсменом, который выигрывал сходу. В первые годы на Кубке мира его лучшие результаты чаще приходились на декабрь-январь, а в пиковые сезоны форма целенаправленно подводилась ко второй половине зимы — под Тур де Ски, чемпионаты мира или Олимпийские игры.