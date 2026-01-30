Директор Ski Classics объяснил исключение Большунова из заявки на гонку

«Когда выяснилось, что зарегистрированный “Александр Большунов из Казахстана” на самом деле оказался Большуновым из России, не имеющим разрешения на участие в гонках Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), его исключили из стартового списка. Я не знаю, какие правила использовали организаторы в прошлом году, но в этом году гонка является частью Ski Classics, и мы следуем правилам FIS. Большунов не входит в число российских лыжников, допущенных к участию в соревнованиях FIS», — сказал Сверд NRK.