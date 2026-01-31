Горнолыжница Плешкова стала 37-й в супергиганте на этапе Кубка мира

ЖЕНЕВА, 31 января. /ТАСС/. Российская горнолыжница Юлия Плешкова заняла 37-е место в супергиганте на этапе Кубка мира. Соревнования проходили в Кран-Монтане (Швейцария).
Победу одержала швейцарка Малори Блан, преодолевшая дистанцию за 1 минуту 17,34 секунды. Второе место заняла София Годжа из Италии (отставание — 0,18 секунды), третье — американка Бризи Джонсон (+0,36). Плешкова отстала от победительницы на 2,94 секунды.
Плешковой 28 лет, она является двукратной чемпионкой России. Спортсменка выступит на предстоящих Олимпийских играх в Италии в нейтральном статусе. В 2022 году она участвовала в Олимпийских играх в Пекине, став 10-й в комбинации.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.