Наши лыжники проведут на Играх по четыре гонки. В какой из них самые высокие шансы?

Дарья, которой первой выходить на олимпийскую трассу, год назад чувствовала себя в скиатлонах уверенно. На первом старте в столице Татарстана она вырвала победу на финише у Анастасии Кулешовой, а на чемпионате России была второй, уступив только своей старшей сестре Наталье Терентьевой. Да, для россиян в Италии будет международный дебют в этой дисциплине, от которого непонятно чего ожидать, но кажется, что именно скиатлон можно назвать главной гонкой для Непряевой на Олимпиаде.