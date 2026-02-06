Наши лыжники проведут на Играх по четыре гонки. В какой из них самые высокие шансы?

На Играх в Италии российским лыжникам, выступающим в нейтральном статусе, Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой предстоит выступить в четырех дисциплинах из шести. Недоступными остались только командные спринты и эстафеты. Где шансы на медаль выглядят для нас более реальными? «СЭ» заглянул в протоколы предыдущего сезона, в котором Коростелев и Непряева выиграли Кубок России, и текущего, чтобы понять, в какой из дисциплин Олимпиады-2026 наши лыжники показывают лучшие результаты.
Скиатлон 10 км +10 км.
Открывают олимпийскую программу у лыжников скиатлоны. Девушки побегут 7 февраля, мужчины — 8-го.
Дисциплина не самая популярная в календаре. За сезон проводятся по две-три таких гонки. На Кубке мира Непряева и Коростелев со скиатлонами еще не познакомились. Один проходил на этапе в Тронхейме в начале декабря, когда у наших спортсменов не было нейтральных статусов. В прошлом сезоне в России провели два скиатлона в Казани: один — в рамках Кубка, второй — чемпионата страны. Дистанция обеих гонок была олимпийской — 20 км.
Дарья, которой первой выходить на олимпийскую трассу, год назад чувствовала себя в скиатлонах уверенно. На первом старте в столице Татарстана она вырвала победу на финише у Анастасии Кулешовой, а на чемпионате России была второй, уступив только своей старшей сестре Наталье Терентьевой. Да, для россиян в Италии будет международный дебют в этой дисциплине, от которого непонятно чего ожидать, но кажется, что именно скиатлон можно назвать главной гонкой для Непряевой на Олимпиаде.
У Коростелева результаты в скиатлоне в прошлом сезоне были хуже. На Кубке России он был вторым за Сергеем Ардашевым, а вот на главном старте зимы пропустил вперед четырех соперников. Победителю чемпионата России-2025 Александру Большунову Савелий уступил прилично — 22,6 секунды. После той гонки Коростелев рассказывал об ошибке в тактике: он пытался «накормить» (выбить из сил за счет высокого темпа) соперников на классической половине дистанции и не «накормиться» самому, а вышло наоборот.
Классический спринт
Спринты у мужчин и женщин пройдут 10 февраля. Существует вероятность, что наши лыжники на старт этой гонки вообще не выйдут. По крайней мере о том, что такой вариант рассматривается, в январе говорил тренер Егор Сорин.
Возможно, пропустить действительно стоит, чтобы было время восстановиться после скиатлона и лучше подготовиться к разделкам. Из четырех попыток на Кубке мира Дарья и Савелий только раз смогли пройти квалификацию в этой дисциплине, когда в финальную часть попадают лучшие 30 спортсменов. Прорыв случился в классическом спринте на этапе в Гомсе: Непряева в предварительных забегах заняла 29-е место, Коростелев — 26-е. Оба по итогу выбыли в четвертьфиналах. Но Савелию не повезло с соперниками по забегу — все контролировали опытные Эрик Валнес и Йоханнес Клебо.
Однако на Олимпиаде квалификацию пройти легче, чем на Кубке мира. От одной страны в гонке на Играх могут принять участие до четырех человек. А значит, обилия норвежцев в итальянских протоколах не будет. Если бы в классическом спринте на «Тур де Ски» применялось олимпийское правило, то Коростелев попал бы в четвертьфинал, ведь он занял 31-е место в квалификации, а выше оказались пять лыжников из Норвегии.
На Кубке России в прошлом сезоне и в начале этого Коростелев всегда попадал в финальную часть спринта. Но за последние полтора года побед в этой дисциплине не было. На подиум Савелий чаще попадал классическим ходом, да и результаты на Кубке мира этой зимой подтверждают, что этот стиль ему дается в спринтах лучше.
У Непряевой с квалификацией в России тоже не возникало проблем, вот только до первых мест добраться обычно не давали Анастасия Фалеева и Алена Баранова — главные спринтерши России. За полтора года на Кубке страны Дарья ни разу не выпадала из топ-10 протокола этих гонок, часто доходила до финала, но медалей всего три — серебро коньком и две бронзы классикой.
Спринт на Олимпиаде выглядит той дисциплиной, где у нас наиболее низкие шансы на медали. Может, действительно стоит пропустить?
Коньковая разделка на 10 км
Гонки с раздельным стартом пройдут 12 февраля у девушек и 13-го у мужчин.
Эта дисциплина на Кубке мира неплохо дается Коростелеву. Он дважды заезжал в топ-10: 9-е место на «Тур де Ски» и 5-е в Оберхофе. Правда, обе эти гонки проходили классическим стилем, а в единственной коньковой разделке на 10 км в Давосе, которая стоит в программе Олимпиады, Савелий был 25-м. Конечно, нужно учитывать, что для нашего лыжника это был первый дистанционный старт на Кубке мира и ко многому нужно было привыкать.
В России у Савелия коньковый ход тоже идет тяжелее. Он выиграл почти все 10-километровые разделки за полтора года, не опускаясь ниже второго места. Исключение — старт в Кировске в этом сезоне, в котором лыжник из-за сломанного крепления не смог финишировать. Свободным стилем тоже хорошо выступал, но не так стабильно. Правда, надо сказать, что большинство коньковых разделок на Кубке России у мужчин проходили на 15 км, а не на 10 км, как будет в Италии.
Непряева на дебютном этапе Кубка мира в Давосе выступила в разделке свободным стилем лучше, чем Савелий, — 20-е место. Зато хуже в классических стартах — 27-я позиция на «Тур де Ски» и 16-я в Оберхофе. На Кубке России, судя по результатам, перекоса в сторону одного стиля у спортсменки нет, но единственная победа за полтора года в разделках была добыта классикой.
Наверное, здесь медалей мы тоже не ждем, но пропускать этот старт точно не нужно, учитывая, что впереди ждет большой перерыв.
Классический марафон на 50 км
После разделок в программе Олимпиады пройдут командные спринты и эстафеты. Таким образом, наши лыжники получат время, чтобы набраться сил на последнюю гонку. Мужчины бегут марафон 21 февраля, женщины — 22-го.
Марафоны на Кубке мира и Кубке России проводятся очень редко, да и не все готовы их бегать. На сайте ФЛГР у Непряевой стоит только одна гонка на 50 километров за всю карьеру. Ее она пробежала на Спартакиаде сильнейших в 2024 году в Тюмени, где она заняла 8-е место. Вряд ли стоит ждать, что получится быть в топе на Олимпиаде.
А вот для Коростелева именно марафон можно назвать главным шансом на медаль. Раз в год он регулярно преодолевает полтинник, при этом всегда оказывается на подиуме. В прошлом сезоне в классическом марафоне на чемпионате России Савелий занял 2-е место, уступив 0,2 секунды Сергею Ардашеву.
На Кубке мира Савелий марафоны еще не опробовал, но можно взять за пример другую длинную контактную гонку — классический масс-старт на 20 километров на этапе в Оберхофе. Там он занял 8-е место, пропустив вперед семь норвежцев. Учитывая, что в таком количестве в одной гонке на Олимпиаде их быть не может, пьедестал становится уже не таким далеким. Как рассказывал Егор Сорин, в марафонах и скиатлонах у нас больше возможностей показать хороший результат. Последние выступления Непряевой и Коростелева это подтверждают.
Михаил Кузнецов