Швейцарский горнолыжник фон Алльмен завоевал первую золотую медаль на ОИ

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен стал победителем соревнований в скоростном спуске и завоевал первую золотую медаль зимних Олимпийских игр 2026 года.
Соревнования прошли в Бормио. Фон Алльмен выиграл с результатом 1 минута 51,61 секунды. Второе место занял итальянец Джованни Францони (отставание +0,2 секунды), бронзовую медаль завоевал еще один представитель Италии Доминик Парис (+0,5).
Фон Алльмену 24 года, эта медаль стала для него первой на Олимпийских играх. Швейцарец является двукратным чемпионом мира.
Олимпийские игры продлятся до 22 февраля. В соревнованиях примут участие 13 россиян в семи видах спорта: по два горнолыжника, конькобежца, лыжника, саночника, фигуриста и шорт-трекиста, а также один ски-альпинист.