Непряева заняла 17-е место в скиатлоне на Олимпиаде

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Российская лыжница Дарья Непряева заняла 17-е место в скиатлоне на зимних Олимпийских играх в Италии.
Непряева преодолела 20-километровую дистанцию (10 км классическим ходом и 10 км свободным) за 57 минут 41,3 секунды и отстала от победительницы на 3 минуты 56,1 секунды. На первых 10 километрах россиянка упала на спуске, однако сумела продолжить гонку.
Золотую медаль завоевала шведская лыжница Фрида Карлссон, показавшая результат 53 минуты 45,2 секунды. Серебряным призером стала ее соотечественница Эбба Андерссон (отставание — 51 секунда), бронзовым — норвежка Хейди Венг (+1.26,7).
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо продлятся до 22 февраля. В соревнованиях примут участие 13 россиян, в том числе еще один российский лыжник — Савелий Коростелев.
Непряевой 23 года, она дважды становилась чемпионкой России. Спортсменка является младшей сестрой олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой.