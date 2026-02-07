Ричмонд
Бородавко поддержал Непряеву после 17-го места в скиатлоне на Олимпиаде

Бородавко призвал не судить строго Непряеву за 17-е место в скиатлоне.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с РИА Новости призвал не судить строго Дарью Непряеву, которая заняла 17-е место в скиатлоне на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Российская лыжница преодолела 20-километровую дистанцию (10 км классическим ходом и 10 км свободным) за 57 минут 41,3 секунды и отстала от победительницы шведки Фриды Карлссон на 3 минуты 56,1 секунды. На первых 10 километрах Непряева упала на спуске, однако сумела продолжить гонку.

«17-е место — не то, на что рассчитывали. Давайте подождем других гонок, потому что мы знаем, что Непряева больше специализируется на классических гонках. Тем более, падение могло выбить ее из колеи, как сбив дыхание, так и в психологическом плане. Так что давайте не будем судить строго», — сказал Бородавко.

«Много может быть факторов (у падения Непряевой). Скорее всего, это усталость — ноги “забились” настолько, что она не смогла удержать контроль за лыжами. Вряд ли она могла рассчитывать на топ-10. В конце она уже выпала и отставание все росло», — добавил собеседник агентства.