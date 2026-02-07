Бородавко поддержал Непряеву после 17-го места в скиатлоне на Олимпиаде

«17-е место — не то, на что рассчитывали. Давайте подождем других гонок, потому что мы знаем, что Непряева больше специализируется на классических гонках. Тем более, падение могло выбить ее из колеи, как сбив дыхание, так и в психологическом плане. Так что давайте не будем судить строго», — сказал Бородавко.