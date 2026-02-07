На Олимпиаде-2026 определили судьбу медалей с участием Казахстана

В соревнованиях на дистанции 10+10 км были заявлены 70 спортсменок, в том числе две казахстанки Надежда Степашкина и Ксения Шалыгина. Шалыгина стала 53-й, а Степашкина-60-й.
Победительницей стала шведская лыжница Фрида Карлссон. Серебро у ее соотечественницы Эббы Андерсон. Бронзу завоевала норвежская спортсменка Хейди Венг.
Напомним, в составе сборной Казахстана на Играх — по 18 спортсменов у мужчин и женщин. Честь вынести государственный флаг страны на церемонии открытия выпала шорт-трекисту Денису Никише и фристайлистке Аяулым Амреновой, представляющей могул.