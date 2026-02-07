Ричмонд
Губерниев о результате Непряевой на ОИ: «Показатель наших лыж сегодня. Чудес не бывает»

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил результат Дарьи Непряевой в скиатлоне на Олимпийских играх-2026.

Российская лыжница преодолела дистанцию 10+10 км с 17-м результатом, проиграв победительнице Фриде Карлссон почти 4 минуты. На последних километрах классического этапа дистанции 23-летняя спортсменка упала.

«Объективно, тяжело было рассчитывать сегодня на медаль. Все прекрасно понимают, что больше шансов у Савелия [Коростелева]. Учитывая раздолбайство в фигурном катании, я боюсь уже что‑то прогнозировать. Это наш уровень сейчас. Поэтому при стечении обстоятельств Даша может бороться за высокие места, если не упадет, зацепиться за соперников. Впереди марафон, разделка. Глобально, мне кажется, у Коростелева, в фигурном катании, в ски‑альпинизме больше шансов. Даше трудно, но это показатель наших лыж сегодня. Чудес не бывает. Отстранение бесследно не проходит», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Во вторник, 10 февраля, лыжницы побегут спринт классическим стилем.