Медаль шведской лыжницы Андерссон на ОИ-2026 сломалась после церемонии

«Это было действительно глупо. Я бежала за Фридой, и в этой спешке медаль упала в снег и умудрилась развалиться на две части. Сейчас я надеюсь, что у организаторов есть план Б на случай поломки медалей», — рассказала 28-летняя спортсменка.
Также Андерссон добавила, что пыталась самостоятельно починить медаль, однако одна из частей награды отлетела в другую сторону. В конце концов, шведка прекратила попытки восстановить полученную медаль.
7 февраля в Вальтеллине (Италия) состоялась гонка в скиатлоне 2×10 километров среди женщин. Первой к финишу пришла трёхкратная чемпионка мира (2019, 2025), победительница «Тур де Ски»-2022/2023, шведская лыжница Фрида Карлссон (53:45.2). Андерссон, ставшая второй, отстала от соотечественницы на 51 секунду. Пятикратная чемпионка мира (2013, 2015, 2017, 2021), двукратный бронзовый олимпийский призёр в скиатлоне (2014, 2026), норвежка Хейди Венг (+1.26,7) замкнула тройку лидеров.
10 февраля состоится женская спринтерская гонка классическим стилем на дистанцию в полтора километра.