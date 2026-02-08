Зимятов считает, что лыжнику Коростелеву по силам стать призером Олимпиады

«Когда Савелий в том же Давосе занимал места, далекие от пьедестала, меня те его результаты не настораживали. Он испытывал проблемы с акклиматизацией, все-таки соревнования проходили в горах. Да и к искусственному снегу тоже невозможно привыкнуть сразу, там другая смазка. Кроме того, нужно было и психологически перестроиться, давление со стороны СМИ тоже было большим. Сейчас Коростелев и Дарья Непряева прошли все эти сложности и могут свободно выступать», — добавил собеседник ТАСС.