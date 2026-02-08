Зимятов считает, что лыжнику Коростелеву по силам стать призером Олимпиады

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Савелий Коростелев способен стать призером Игр-2026 в Италии. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов.
8 февраля стартуют соревнования у мужчин в лыжных гонках, спортсмены выйдут на старт скиатлона. Единственным российским участником станет Коростелев.
«Коростелев на данный момент является одним из лидеров российских лыжных гонок, — сказал Зимятов. — Сейчас очень важно, чтобы Савелий нормально акклиматизировался, чтобы у него не было проблем с новой смазкой. И я думаю, что он будет способен попасть в тройку, прежде всего на длинных дистанциях».
«Когда Савелий в том же Давосе занимал места, далекие от пьедестала, меня те его результаты не настораживали. Он испытывал проблемы с акклиматизацией, все-таки соревнования проходили в горах. Да и к искусственному снегу тоже невозможно привыкнуть сразу, там другая смазка. Кроме того, нужно было и психологически перестроиться, давление со стороны СМИ тоже было большим. Сейчас Коростелев и Дарья Непряева прошли все эти сложности и могут свободно выступать», — добавил собеседник ТАСС.
В субботу женским скиатлоном стартовал олимпийский турнир по лыжным гонкам. Непряева, единственная участница этой гонки из России, заняла 17-е место.