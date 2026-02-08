Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зимятов считает, что лыжнику Коростелеву по силам стать призером Олимпиады

Олимпийские соревнования у мужчин в лыжных гонках стартуют 8 февраля.

Источник: Reuters

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Савелий Коростелев способен стать призером Игр-2026 в Италии. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов.

8 февраля стартуют соревнования у мужчин в лыжных гонках, спортсмены выйдут на старт скиатлона. Единственным российским участником станет Коростелев.

«Коростелев на данный момент является одним из лидеров российских лыжных гонок, — сказал Зимятов. — Сейчас очень важно, чтобы Савелий нормально акклиматизировался, чтобы у него не было проблем с новой смазкой. И я думаю, что он будет способен попасть в тройку, прежде всего на длинных дистанциях».

«Когда Савелий в том же Давосе занимал места, далекие от пьедестала, меня те его результаты не настораживали. Он испытывал проблемы с акклиматизацией, все-таки соревнования проходили в горах. Да и к искусственному снегу тоже невозможно привыкнуть сразу, там другая смазка. Кроме того, нужно было и психологически перестроиться, давление со стороны СМИ тоже было большим. Сейчас Коростелев и Дарья Непряева прошли все эти сложности и могут свободно выступать», — добавил собеседник ТАСС.

В субботу женским скиатлоном стартовал олимпийский турнир по лыжным гонкам. Непряева, единственная участница этой гонки из России, заняла 17-е место.