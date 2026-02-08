Какой кошмар! Легендарная Линдси Вонн упала в скоростном спуске на ОИ-2026, выступая с порванными «крестами»

На Играх-2026 Вонн была в центре внимания. И не только потому, что она настоящая легенда горных лыж и одна из самых возрастных участниц турнира — Линдси брала золото еще в Ванкувере, — но и из-за обстоятельств ее приезда. Дело в том, что за неделю до поездки в Италию американка получила тяжелейшую травму ноги.