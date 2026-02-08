Какой кошмар! Легендарная Линдси Вонн упала в скоростном спуске на ОИ-2026, выступая с порванными «крестами»

Про легендарную американскую горнолыжницу Линдси Вонн наверняка снимут фильм после Олимпиады-2026. К сожалению, конец в нем будет грустным — 41-летняя спортсменка, которая вышла на старт скоростного спуска с тяжелой травмой, упала и повергла зрителей в шок.
Ужасное падение
Спуск Вонн прервался в самом начале — Линдси зацепилась за флаг, ее закрутило в полете, после чего американка рухнула на снег.
Она не смогла самостоятельно подняться — осталась на снегу, крича от боли.
В итоге Вонн эвакуировали на вертолете — зрители аплодировали ей стоя.
Из-за падения американки соревнования по женскому скоростному спуску приостановили на несколько минут.
Красивая история, которая не случилась
На Играх-2026 Вонн была в центре внимания. И не только потому, что она настоящая легенда горных лыж и одна из самых возрастных участниц турнира — Линдси брала золото еще в Ванкувере, — но и из-за обстоятельств ее приезда. Дело в том, что за неделю до поездки в Италию американка получила тяжелейшую травму ноги.
Неприятный инцидент произошел 30 января на этапе Кубка мира в Кран-Монтане (Швейцария). Вонн упала во время спуска — ее пришлось эвакуировать вертолетом. Диагноз был неутешительным: разрыв крестообразной связки и мениска левой ноги. В обычных условиях такая травма означает минимум полгода восстановления.
Однако Вонн не сдалась — она сразу же заявила о желании форсировать подготовку и поехать на итальянские Игры.
«Это очень неприятный исход за неделю до Олимпиады… Но если я что-то и умею делать, так это возвращаться. Моя олимпийская мечта не закончилась», — написала горнолыжница в социальных сетях.
Вонн действительно вернулась: правда, заявила, что не будет лезть на рожон и планирует тщательно координировать свои действия с врачами. Но осторожность не помешала ей на официальной тренировке показать третий результат, отстав от лидера на 1,39 секунды.
Из-за феноменального результата многие заподозрили Линдси в симуляции. Среди них оказался спортивный врач Брайан Саттерер — он в социальных сетях предположил, что девушка уже рвала «кресты» ранее. В таком случае, по утверждениям медиков, повторная травма переносится легче.
«Каково было состояние ее передней крестообразной связки до падения на прошлой неделе? То, что она делает сейчас, больше похоже, будто крестообразная связка уже была разорвана», — поинтересовался Саттерер.
На обвинение Вонн ответила лично.
«Спасибо, доктор. Моя связка полностью функционировала до прошлой пятницы. То, что вам это кажется невозможным, не означает, что это невозможно. И да, моя крестообразная связка на 100% порвана. Не 80 и не 50, а 100%», — написала американка.
Как бы там ни было, после такого падения Вонн вряд ли вернется на трассу. Жаль — сюжет мог быть голливудским.