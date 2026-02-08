Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бородавко рассказал, чего не хватило Коростелеву для олимпийской медали

Бородавко: Коростелеву для медали на скиатлоне не хватило спринтерских качеств.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с РИА Новости признал, что Савелию Коростелеву для завоевания медали в скиатлоне на Олимпиаде не хватило спринтерских качеств.

Коростелев в воскресенье занял четвертое место в скиатлоне. Россиянин отстал от победителя норвежца Йоханнеса Клебо на 3,6 секунды.

«Двоякие чувства: я доволен и недоволен. Медаль была очень близка, скажем так, Савелий остановился в шаге», — сказал Бородавко.

«Еще есть надежда», — отметил собеседник агентства, рассуждая о дальнейших перспективах Коростелева на Олимпиаде.

Также старший тренер сборной России объяснил, чего именно не хватило 22-летнему лыжнику для завоевания олимпийской награды. «Прежде всего, спринтерских качеств. Тактически еще немного не хватило — на последний спуск для того, чтобы участвовать в разборке, надо было выезжать первым-вторым, а он выкатился на последний подъем пятым. Нужно быть очень ярким спринтером, чтобы обходить соперников. К сожалению, он таким качеством не обладает», — резюмировал Бородавко.