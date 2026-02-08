Бородавко рассказал, чего не хватило Коростелеву для олимпийской медали

Также старший тренер сборной России объяснил, чего именно не хватило 22-летнему лыжнику для завоевания олимпийской награды. «Прежде всего, спринтерских качеств. Тактически еще немного не хватило — на последний спуск для того, чтобы участвовать в разборке, надо было выезжать первым-вторым, а он выкатился на последний подъем пятым. Нужно быть очень ярким спринтером, чтобы обходить соперников. К сожалению, он таким качеством не обладает», — резюмировал Бородавко.