Итальянский сноубордист выступает на Олимпиаде с российским флагом на шлеме

Сноубордист Фишналлер выступает на Олимпиаде с российским флагом на шлеме.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Итальянский сноубордист Роланд Фишналлер выступает на домашней Олимпиаде с российским флагом на экипировке.

В воскресенье итальянец принимал участие в квалификационных заездах в параллельном гигантском слаломе и выбыл в четвертьфинале. На шлеме спортсмена изображены флаги стран-хозяек Олимпиад, в которых он принимал участие, в том числе Игр-2014 в Сочи.

Фишналлеру 45 лет. Он является двукратным чемпионом мира и пятикратным призером мировых первенств. Итальянец участвует в седьмой Олимпиаде подряд, ранее он выступал на зимних Играх в 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годах.