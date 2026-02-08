Коростелев рассказал об ошибке, стоившей ему олимпийской медали

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что неверно занял позицию перед последним подъемом в скиатлоне на Олимпийских играх в Италии.
В воскресенье Коростелев занял четвертое место в скиатлоне, уступив победителю 3,6 секунды. Это было первым выступлением для 22-летнего лыжника на Олимпийских играх.
«Очень рад, что получилось побороться за подиум, но четвертое место — худшее на Олимпиаде. Пока это была моя лучшая гонка, но я выбрал неверную позицию перед последним подъемом, что сказалось, я оказался слишком далеко. Конечно, допустил ошибку. Самый нервный момент был в середине коньковой части, когда я терял контакт (с группой лидеров), подъезжал, снова терял контакт и подъезжал, но потом ребята успокоились, и я уже втянулся сам. Понимал, что нужно готовиться к финишному ускорению», — сказал Коростелев в эфире Okko.
«В какой-то момент мне было очень тяжело, особенно в начале коньковой части. Когда на последний круг шли, понимал, что сейчас разборки будут. Очень долгое время был так называемый “бетон”. Было страшновато на некоторых частях спуска. Была задача не упасть, и я с ней справился. Один из самых тяжелых поворотов на предпоследнем спуске. Наверное, видели, как все там оттормаживаются. Сегодня не было такой каши, как у девчонок», — добавил он.
Олимпийские игры продлятся до 22 февраля. На соревнованиях выступают 13 россиян, в том числе еще одна лыжница — Дарья Непряева.