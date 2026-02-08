«Понимал, что буду идти до конца». Коростелев — о четвертом месте в скиатлоне

Зимние Олимпийские игры 2026
Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 46.11,0
2. Матис Делож (Франция) — 2,0
3. Мартин Левстрем Нюэнгет (Норвегия) — 2,1
4. Савелий Коростелев (Россия) — 3,6
Савелий Коростелев финишировал четвертым на своей первой гонке на Олимпиаде в Милане-Кортина, скиатлоне 10+10 км. Это пока лучший результат среди российских «нейтралов» на Играх, первое выступление, где медаль была реальна, а, возможно, даже и завоевана — смотря как оценивать решение жюри в отношении французского лыжника Деложа.
На классической части Коростелев смог закрепиться в лидирующей группе, которая постепенно, после смены лыж, просеялась до восьми человек. После первого же конькового круга их осталось пятеро, и вот тут за Савелия стало тревожно — в подъемы он заходил на усталости. Но на пятом, предпоследнем круге, Клебо сбросил темп, группа лидеров пошла спокойно и это, казалось, должно было дать возможность Коростелеву продышаться.
Заключительный шестой круг Савелий преодолевал в основном последним из лидирующей пятерки. Была надежда на выкат на финиш, но о том, что произошло дальше, рассказал уже сам спортсмен.
Вышел в лидеры, когда все снизили скорость, чтобы попить
— Ты — четвертый. В чем была ошибка?
— Выбрал неправильную позицию перед последним подъемом. Мне кричали, не садиться последним, а я как раз это и сделал. Вроде бы пошел за Мартином, но Уго мне немного перекрыл линию, и я потерял с ними контакт. Пришлось наверстывать, но они были слишком далеко на финише.
— Ты начал активно вести гонку еще на классической части, это было запланировано или получилось случайно?
— Просто так получилось, что они все снизили скорость, чтобы взять питье, а я пил в другом месте, и на небольшой промежуток оказался впереди. Просто обозначился, что, мол, парни, я здесь.
— Смена лыж. Очень быстро, очень удачно. Ты как-то этот момент отрабатывал или уже на опыте?
— Да, мы отрабатывали этот момент, хотя обычно я этим не занимаюсь. И на самом деле на отработке случилось несколько глупых эпизодов, когда я забывал что-то перестегнуть, брал не ту палку, зацеплялся за что-то. На гонке получилось хорошо. Единственное, я ехал и смотрел, где же этот пятнадцатый слот. Он появился внезапно, вроде бы только что был 25-й и вдруг, хоп — 15-й, я еле заехать успел.
Думал, что просто не доеду
— Коньковая часть. На подъемах стало заметно, что тебе тяжело.
— Да, так и было изначально, потом уже стало намного проще.
— Какие мысли были в этот момент? Все молились, писали, кричали: «Савелий, держись!».
— Наверное, это был самый сложный период, но в середине коньковой части мы успокоились и уже пошли… экономить силы на финишное ускорение.
— Когда Клебо сбросил скорость (это был пятый круг), все просто встали и спуски проходили «плугом». Ты понял, что происходит?
— Нет, я, наверное, понял, что происходит, что сейчас начнется ускорение, только уже на предпоследнем подъеме. Понял, что все, сейчас будем решать, кто куда. До этого думал, что просто не доеду.
На разминке допустил ту же самую ошибку, что Делож
— То есть до того, как соперники притормозили, ты думал, что может не хватить сил?
— Так и есть. Понимал, что я буду идти в красной зоне, терпеть до конца. И ребята тоже так шли. Всем было тяжело, и в какой-то момент все должны были остановиться, начать готовить финиш.
— Момент, когда сбросили, успел что-то подумать про тактику на финиш?
— Я же последний шел, кроме одного момента. Терпел и понимал, что все будет решаться на последнем подъеме. Но, как уже сказал ранее, допустил ошибку при выборе позиции. Понял это сразу, потому что соперники были достаточно далеко.
— Ты в курсе ситуации с французом Деложем, который срезал трассу на стадионе и, в итоге, стал вторым?
— Я, честно, не знаю, что они там решили. Но я видел этот момент.
— Желтая карточка.
— Просто желтая?
— Желтая, да. У тебя есть мнение на этот счет?
— Мое мнение — это полностью зона ответственности жюри. Я не судья, чтобы об этом говорить. Я не знаю всех правил и предлагаю дождаться финишных протоколов.
— Говоришь, что видел, как Делож срезал. Что подумал, когда это увидел?
— Это было забавно, потому что на разминке я допустил ту же самую ошибку. Считаю, что на самом деле это ошибка жюри, что они не перекрыли этот поворот.
— Слышал, как на трибунах кричали твое имя?
— «Татарский десант» (Коростелев в России выступает за сборную Татарстана. — Прим. «СЭ») работает.