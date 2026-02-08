Клебо считает, что судьи правильно не наказали француза Деложа в скиатлоне

ТЕЗЕРО /Италия/, 8 февраля. /ТАСС/. Судьи приняли правильное решение, не применив санкций к французскому лыжнику Матису Деложу, который стал серебряным призером Олимпиады в скиатлоне. Такое мнение высказал журналистам олимпийский чемпион в скиатлоне норвежец Йоханнес Клебо.
«С моей точки зрения, это было честное решение. Если бы я был в жюри, то принял бы такое же решение», — сказал Клебо.
Делож срезал часть дистанции, после чего финишировал вторым. Коростелев, который боролся с четырьмя соперниками на последних метрах, стал четвертым. После финиша российская сторона подала протест, который был отклонен. Жюри посчитало, что француз не получил ощутимого преимущества, нарушив правила прохождения дистанции.
Коростелев провел первую гонку на Олимпийских играх в Италии. Следующий раз он выйдет на старт в спринте, который запланирован на 10 февраля.