Норвежский лыжник не стал обвинять Коростелева в столкновении во время олимпийской гонки

«Это не вина Савелия. Я ударился о неровности затекшими ногами и потерял равновесие. Мне пришлось немного опереться на него, чтобы удержаться на ногах. Сейчас я чувствую себя немного неловко. Когда я падаю, у меня все затекает. Мне казалось, что ногами почти невозможно двигать. После падения тяжело бежать одному», — рассказал Амундсен.