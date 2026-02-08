Клебо осталось два золота до рекорда Дэли. Реально ли завоевать их на этой Олимпиаде?

Все же подход к Олимпиаде в Италии отличается от того, что было перед домашним чемпионатом мира. «В этом году со мной был Эмиль Иверсен. Чувствую, что мы можем расслабиться и немного повеселиться. Я думаю, что это важно. Если я сделаю подготовку немного веселее, надеюсь, это отразится на результатах. По крайней мере, это хорошо сработало для Эмиля, а потом посмотрим, сработает ли это для меня на моих соревнованиях в Италии, но я смотрю с оптимизмом, — рассказывал Клебо перед стартом Игр. — Я с нетерпением жду начала соревнований, а потом посмотрим, получится ли повторить то, что мы сделали в Тронхейме. Сейчас сложно сказать наверняка».