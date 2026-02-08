Ричмонд
Клебо осталось два золота до рекорда Дэли. Реально ли завоевать их на этой Олимпиаде?

Скоро Йоханнес может стать самым великим среди олимпийских чемпионов зимних Игр.

Источник: Reuters

Зимние Олимпийские игры-2026
Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 46.11
2. Матис Делож (Франция) — отставание 2,0
3. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — 2,1
4. Савелий Коростелев (Россия) — 3,6.

В скиатлоне, открывавшем олимпийскую программу у лыжников в Италии, Йоханнес Клебо убежал от всех на заключительном подъеме и обеспечил шестую золотую медаль зимних Игр. Таким образом, он приблизился к достижению легендарного соотечественника Бьорна Дэли, одержавшего восемь побед на Олимпиадах. А учитывая, что турнир для Клебо только начался, а форма у него «звенит», рекорду Дэли осталось просуществовать недолго.

Абсолютный рекорд

В «Википедии» есть страница, посвященная мультимедалистам зимних Олимпиад. В списке на сайте 25 спортсменов. Удивительно, но до скиатлона в Италии фамилия Клебо в нем не числилась. Хотя, например, присутствует Александр Большунов, у которого три золота Игр.

Отсутствие Йоханнеса в таблице объясняется просто: в таблицу занесены только спортсмены, взявшие минимум восемь медалей любого достоинства. У норвежского лыжника до ОИ-2026 их было семь: пять золотых, одна серебряная и одна бронзовая. Сейчас же по количеству побед на Олимпиадах Клебо сравнялся с конькобежкой Ирен Вюст, лыжницей Любовью Егоровой и шорт-трекистом Виктором Аном. Выше, имея восемь золотых, только трое норвежцев: биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален, лыжники Марит Бьорген и Бьорн Дэли.

Всю троицу Йоханнес способен обойти уже в Италии. Но больше говорят о достижении Дэли. Во-первых, у них одна специализация — мужские лыжные гонки. Во-вторых, лидер последних лет дотягивается до рекорда Бьорна и по общему количеству медалей. Сейчас у Дэли 12 наград (8−4−0), у Клебо стало восемь (6−1−1).

Впереди у Йоханнеса в Италии еще пять гонок, в каждой из которых он будет среди фаворитов. Год назад на чемпионате мира в Тронхейме Клебо уже оформил шесть побед из шести, став самым титулованным лыжником в истории турниров. У него теперь 15 титулов ЧМ, в то время как Петтер Нортуг завоевал 13.

К домашнему главному старту норвежец подходил сверхсерьезно. Клебо изолировался от внешнего мира. Он ни разу не ходил на ужин в ресторан, ограничил время общения с девушкой, а юные племянницы, которые не видели его год, стали спрашивать, остается ли Йоханнес их дядей. Все это было сделано, чтобы избежать возможности подхватить какой-нибудь вирус, который может выбить его из игры.

«В прошлом году это мне помогло. Я чувствовал, что действительно сосредоточен и делаю все, что в моих силах, но я также понимаю, сколько это стоит», — объяснял лыжник.

Гарантированное золото

Ради Олимпиады норвежец тоже решил пожертвовать личной жизнью. Он отложил свадьбу со своей девушкой, предложение которой сделал летом 2025-го. «Свадьба будет где-то в 2027 году, я так думаю. Но точно не знаю, когда и где. Мы очень ждем этого события, но для нас обоих очевидно, что 2026-й будет весьма напряженным. Поэтому лучше с меньшим количеством стресса провести свадьбу в 2027 году», — говорил спортсмен.

Все же подход к Олимпиаде в Италии отличается от того, что было перед домашним чемпионатом мира. «В этом году со мной был Эмиль Иверсен. Чувствую, что мы можем расслабиться и немного повеселиться. Я думаю, что это важно. Если я сделаю подготовку немного веселее, надеюсь, это отразится на результатах. По крайней мере, это хорошо сработало для Эмиля, а потом посмотрим, сработает ли это для меня на моих соревнованиях в Италии, но я смотрю с оптимизмом, — рассказывал Клебо перед стартом Игр. — Я с нетерпением жду начала соревнований, а потом посмотрим, получится ли повторить то, что мы сделали в Тронхейме. Сейчас сложно сказать наверняка».

Пока получается. Еще до того как в скиатлоне Йоханнес пошел в отрыв на подъеме Дзордзи, было понятно, что норвежец не оставит никому шансов на финише. Дальше в программе Игр спринт, который пройдет 10 февраля. В этой дисциплине Клебо ни разу не проигрывал на Олимпиадах — две победы из двух. На чемпионатах мира он дебютировал с бронзы в спринте в 2017-м, но дальше — сплошь золотые медали. В нынешнем сезоне Йоханнес тоже не опускался ниже первого места. Конечно, Федерико Пелегрино, который завершает карьеру, грозится сделать невозможное на домашней олимпийской трассе. Но, кажется, чтобы подвинуть Клебо в спринте, нужно сделать больше чем невозможное.

Еще более ожидаемой является победа норвежца в командном спринте. Здесь у него тоже две из двух золотых медалей Олимпиад. А самые высокие шансы дают на успех в эстафете. Четыре года назад скинуть норвежцев с трона смогли российские лыжники, которые в Италии в командных видах не выступают. Сейчас на Играх нет сборной, способной составить скандинавам конкуренцию в этом виде программы.

Самой слабой дисциплиной для Клебо считается коньковая 10-километровая разделка. Здесь он даже не в тройке фаворитов. Более высокие шансы дают другим норвежцам — Эйнару Хедегарту, Харальду Амундсену и Мартину Ньенгету. Сможет ли Йоханнес разрушить эти прогнозы, узнаем 13 февраля.

Закроет программу Олимпиады у лыжников классический масс-старт на 50 километров. Четыре года назад победу в марафоне Игр в Пекине праздновал Александр Большунов, а Клебо жестко провалился, сойдя с дистанции. Однако за этот олимпийский цикл Йоханнес серьезно прокачался на длинных дистанциях. Тому подтверждение — успех на чемпионате мира в Тронхейме год назад. И сейчас в Италии норвежец является главным претендентом на золото на полтиннике.

С гарантией больше 90 процентов выглядят три победы — в индивидуальном и командном спринте, а также в эстафете. Они сделают Клебо самым титулованным спортсменом за всю историю Олимпиад. Конечно, кто-то будет называть величие Йоханнеса неполноценным, так как многие победы ковались без россиян. В Корею не пустили лидеров нашей сборной, включая находящегося на пике карьеры Сергея Устюгова, в Италию вообще поехал один Савелий Коростелев, а при достойном сопротивлении в Китае норвежец выигрывал только в спринтах. Однако цифру в графе золотых медалей Олимпиад это не сотрет.