Клэбо отметит игрой в видеоигры первое золото на Олимпиаде в Италии

«По вечерам я просто старался немного поиграть со своими друзьями, которые остались дома, и поговорить о разных вещах, кроме лыжных гонок. Мне кажется, что это помогает. Я бы хотел сделать так и сегодня, думаю, отпраздную победу вечерними играми», — сказал Клебо, отметив, что предпочитает играть в Battlefield.