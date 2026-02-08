Клэбо отметит игрой в видеоигры первое золото на Олимпиаде в Италии

ТЕЗЕРО /Италия/, 8 февраля. /ТАСС/. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо отметит победу в скиатлоне на Олимпийских играх в Италии игрой с друзьями в видеоигры. Об этом он рассказал журналистам после окончания соревнований.
Клебо в воскресенье завоевал шестую олимпийскую золотую медаль в карьере. Российский лыжник Савелий Коростелев стал четвертым.
«По вечерам я просто старался немного поиграть со своими друзьями, которые остались дома, и поговорить о разных вещах, кроме лыжных гонок. Мне кажется, что это помогает. Я бы хотел сделать так и сегодня, думаю, отпраздную победу вечерними играми», — сказал Клебо, отметив, что предпочитает играть в Battlefield.
Ранее норвежец жаловался на слабый интернет в Олимпийской деревне, который не позволяет ему играть на приставке. Он был готов заплатить собственные деньги, чтобы решить проблему.
Следующая гонка пройдет 10 февраля. Лыжники выявят сильнейших в спринте. Олимпийские игры завершатся 22 февраля.