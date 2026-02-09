Коростелев не планирует сниматься со спринта на Олимпиаде, сообщил источник

Спринтерская гонка классическим стилем пройдет во вторник, 10 февраля. Как отмечает источник, тренерским штабом обсуждался вариант, при котором Коростелев может пропустить спринт и сконцентрироваться на подготовке к гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем, которая состоится 13 февраля.