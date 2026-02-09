Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Коростелев не планирует сниматься со спринта на Олимпиаде, сообщил источник

РИА Новости: Коростелев не планирует сниматься со спринта на Олимпиаде.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев не планирует сниматься со спринтерской гонки в рамках Олимпийских игр 2026 года, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Спринтерская гонка классическим стилем пройдет во вторник, 10 февраля. Как отмечает источник, тренерским штабом обсуждался вариант, при котором Коростелев может пропустить спринт и сконцентрироваться на подготовке к гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем, которая состоится 13 февраля.

«Сниматься не планирует, Савелий очень хочет бежать спринт», — сообщил источник.

Коростелеву 22 года. Он дебютировал на Олимпийских играх в воскресенье, заняв четвертое место в скиатлоне.