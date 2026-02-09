Коростелев не планирует сниматься со спринта на Олимпиаде, сообщил источник

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев не планирует сниматься со спринтерской гонки в рамках Олимпийских игр 2026 года, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Спринтерская гонка классическим стилем пройдет во вторник, 10 февраля. Как отмечает источник, тренерским штабом обсуждался вариант, при котором Коростелев может пропустить спринт и сконцентрироваться на подготовке к гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем, которая состоится 13 февраля.
«Сниматься не планирует, Савелий очень хочет бежать спринт», — сообщил источник.
Коростелеву 22 года. Он дебютировал на Олимпийских играх в воскресенье, заняв четвертое место в скиатлоне.