Галышева получила второй шанс попасть в финал Олимпиады-2026. Подробности

На Зимних Олимпийских играх в Италии состоялась квалификации по фристайлу-могулу среди женщин, сообщают Vesti.kz.

Источник: Турар Казангапов/НОК РК

От Казахстана на старт вышли Юлия Галышева, Анастасия Городко и Аяулым Амренова.

Городко стартовала первой из числа казахстанок и четвертой в общем, набрав 70,98 балла.

Амренова вышла пятой на старт, набрав 63,50 балла. Галышева начала состязание девятой по порядку и показала шестой промежуточный результат (69,60).

Все казахстанки, судя по промежуточному результату претендовали на попадание в топ-10 и соответственно, на прямой выход в финал 1.

Впрочем, в итоговом распределении Амренова, Галышева и Городко оказались за пределами десятки лучших.

Городко заняла 12 место, Галышева — 14-е, а Амренова — 20-е.

Таким образом, они выступят в квалификации 2, которая пройдет завтра, 11 февраля. Там, казахстанки получат шанс побороться за медали.