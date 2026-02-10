Галышева получила второй шанс попасть в финал Олимпиады-2026. Подробности

От Казахстана на старт вышли Юлия Галышева, Анастасия Городко и Аяулым Амренова.
Городко стартовала первой из числа казахстанок и четвертой в общем, набрав 70,98 балла.
Амренова вышла пятой на старт, набрав 63,50 балла. Галышева начала состязание девятой по порядку и показала шестой промежуточный результат (69,60).
Все казахстанки, судя по промежуточному результату претендовали на попадание в топ-10 и соответственно, на прямой выход в финал 1.
Впрочем, в итоговом распределении Амренова, Галышева и Городко оказались за пределами десятки лучших.
Городко заняла 12 место, Галышева — 14-е, а Амренова — 20-е.
Таким образом, они выступят в квалификации 2, которая пройдет завтра, 11 февраля. Там, казахстанки получат шанс побороться за медали.