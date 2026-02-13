Губерниев: «У Коростелева есть шанс на медаль в марафоне, он не показал свой максимум»

«Выступление Коростелева? Сначала хочу сказать про гонку Клебо. Это было, пожалуй, его самое слабое звено, но он сумел прыгнуть выше головы и взял золото. Думаю, теперь Клебо никто не остановит в том, чтобы стать абсолютным олимпийским чемпионом. Может, Коростелев только в марафоне сможет его остановить.



Но сегодня это тоже не была гонка Коростелева. Он показал свой уровень, но выше головы не прыгнул. Ему было тяжело, а сейчас он будет ловить шанс в марафоне. Видите, два спортсмена — Клебо и Коростелев. Один показал свой максимум, а второй свой максимум не показал. Но что делать. Считаю, у Коростелева есть шанс на медаль в марафоне, а у Клебо есть отличные шансы выиграть все на этой Олимпиаде.



Смог бы Клебо так выступать при Большунове? Это все разговоры в пользу бедных. Если бы я был суперталантливым лыжником, бегал до сих пор, и у Клебо не было бы шансов. Полная фигня сравнивать то, чего нет. Понятно, что при Большунове у Клебо было бы меньше шансов, но Александра нет на Олимпиаде. К чему эти разговоры?», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.