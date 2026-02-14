Министр спорта Татарстана Леонов: «Вяльбе не дали визу в Италию»

Уверен, вы знаете историю предыдущих гонок: Дарья упала в скиатлоне, а Савелий чуть не заехал в призы. Но то, что они на Олимпиаде, — это уже большая победа. Несмотря на такое долгое забвение, ребята конкурентные. Если бы поехали все лидеры, то здесь было бы громче, чем сейчас. Здорово, что у нас есть такая возможность. Не у всех имеются визы. Думаю, могло быть больше людей, которые поддержали бы наших ребят. Для них это очень важно. Мы вчера общались с ними. Они в хорошем смысле в шоке, что самые яркие и громкие болельщики из России. Для них это тоже большой стимул.