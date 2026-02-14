Вяльбе заявила, что фестиваль «Гонка Легкова» интереснее Олимпиады

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Фестиваль «Гонка Легкова» интереснее Олимпийских игр, так как в Италии в лыжных гонках выступают всего два российских спортсмена. Такое мнение высказала журналистам президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
«Самые невероятные эмоции от праздника. Учитывая, что на Олимпиаде всего два наших спортсмена, здесь круче, чем там», — сказала Вяльбе.
На Олимпиаде в Италии в нейтральном статусе выступают российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Олимпийские игры завершатся 22 февраля.
Фестиваль «Гонка Легкова» проходит в рамках проекта «Зима в Москве» с 13 по 15 февраля на лыжно-биатлонной трассе в олимпийском комплексе «Лужники». Мероприятие организовано Департаментом спорта города Москвы.