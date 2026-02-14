Семья Превц завоевала девятую медаль Олимпиады в прыжках с трамплина

Семья Превц завоевала уже девятую медаль Олимпиады в прыжках с трамплина. Ника Превц в Италии победила в смешанных командных соревнованиях и стала второй на нормальном трамплине, брат Ники и Домена Петер на ОИ-2014 и ОИ-2022 завоевал золото, два серебра и бронзу, а еще один брат Цене был серебряным призером Игр-2022.