Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семья Превц завоевала девятую медаль Олимпиады в прыжках с трамплина

Словенский прыгун на лыжах с трамплина Домен Превц одержал победу в соревнованиях на большом трамплине на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Источник: Getty Images

По сумме двух попыток Превц набрал 301,8 балла. Серебряную медаль выиграл японец Рэн Никайдо (295,0), бронза досталась поляку Кацперу Томасяку (291,2).

Для 26‑летнего словенца эта победа стала второй на Олимпиаде в Милане и Кортина‑д’Ампеццо. Ранее он выиграл золото в смешанных командных соревнованиях.

Превц — двукратный чемпион мира, серебряный призер чемпионата мира, победитель Турне четырех трамплинов сезона 2025/26.

Семья Превц завоевала уже девятую медаль Олимпиады в прыжках с трамплина. Ника Превц в Италии победила в смешанных командных соревнованиях и стала второй на нормальном трамплине, брат Ники и Домена Петер на ОИ-2014 и ОИ-2022 завоевал золото, два серебра и бронзу, а еще один брат Цене был серебряным призером Игр-2022.

Российские спортсмены на Играх-2026 в прыжках с трамплина не представлены. Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.