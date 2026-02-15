Губерниев поиздевался над Вяльбе, которой не дали визу в Италию: «В следующий раз дуйте сразу в Лондон»

Словами про Лондон Губерниев напомнил про нашумевшее интервью Вяльбе, когда она в сентябре 2024 года, отвечая на вопрос о том, что должно случиться, чтобы России позволили участвовать в соревнованиях с флагом и гимном, сказала: «Мне кажется, если бы мы какую-нибудь серьезную бомбу кинули в центр Лондона, уже бы все закончилось, и нас бы уже везде пустили».