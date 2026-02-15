Ричмонд
Губерниев поиздевался над Вяльбе, которой не дали визу в Италию: «В следующий раз дуйте сразу в Лондон»

Известный российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который в настоящее время является советником министра спорта России Михаила Дегтярева, в издевательском стиле высмеял президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе.

Источник: РИА "Новости"

В субботу, 14 февраля, министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что Вяльбе не дали визу в Италию для поездки на Олимпиаду.

Губерниев в своем телеграм-канале написал: «Стоит ли показывать Олимпиаду в России? Если для этого нужно потратить деньги, я против» — это слова Вяльбе про показ Олимпиады!!! При этом, как выяснилось, тетушка Лена сама на Олимпиаду собиралась, да визу Италия не дала… Радость вы моя, тетушка Лена… В следующий раз дуйте сразу в Лондон…".

Словами про Лондон Губерниев напомнил про нашумевшее интервью Вяльбе, когда она в сентябре 2024 года, отвечая на вопрос о том, что должно случиться, чтобы России позволили участвовать в соревнованиях с флагом и гимном, сказала: «Мне кажется, если бы мы какую-нибудь серьезную бомбу кинули в центр Лондона, уже бы все закончилось, и нас бы уже везде пустили».