Бриньоне — о травме: «Я была очень близка к тому, чтобы больше никогда не быть спортсменкой»

Итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне рассказала о травме, которую получила в 2025 году. На зимних Олимпийских играх-2026 в Италии она выиграла золото в супергиганте.
В апреле 2025 года Бриньоне получила перелом левой ноги со смещением в результате падения и смогла вернуться к щадящему катанию только в ноябре.
"Я попала в очень тяжелую ситуацию и определенно была очень близка к тому, чтобы больше никогда не быть спортсменкой — и, возможно, даже к тому, чтобы больше никогда нормально не ходить. Это была не просто многооскольчатая травма большеберцовой кости, малоберцовой кости и мыщелка, но также был полный вывих колена, были затронуты обе связки, мениски, все. Так что это действительно одна из тех травм, на восстановление после которых обычно уходит больше двух лет.
С того дня, как я травмировалась, у меня не было ни одного дня без боли, так что я к этому немного привыкла. Я в некотором роде привыкла к этой боли.
Соревнования — это на самом деле самый легкий момент, потому что адреналин — лучшее обезболивающее, которое только можно принять.
Мне пришлось принять вещи, которые исходили не от меня, которые пришли извне. Обычно ты сам добиваешься того, что с тобой происходит, но есть вещи, которые мы не можем контролировать. Так что нет смысла слишком строго к себе относиться, нужно принять, что некоторые вещи от нас не зависят", — цитирует 35-летнюю спортсменку сайт Олимпиады.
Бриньоне в супергиганте показала результат 1 минута 23,41 секунды. Второй стала француженка Романа Мирадоли (отставание 0,41 секунды). Третье место заняла австрийка Корнелия Хюттер (+0,52 секунды).
