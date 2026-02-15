Бриньоне — о травме: «Я была очень близка к тому, чтобы больше никогда не быть спортсменкой»

"Я попала в очень тяжелую ситуацию и определенно была очень близка к тому, чтобы больше никогда не быть спортсменкой — и, возможно, даже к тому, чтобы больше никогда нормально не ходить. Это была не просто многооскольчатая травма большеберцовой кости, малоберцовой кости и мыщелка, но также был полный вывих колена, были затронуты обе связки, мениски, все. Так что это действительно одна из тех травм, на восстановление после которых обычно уходит больше двух лет.