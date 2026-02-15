Ричмонд
Лыжник Коростелев предложил Клебо сразиться в видеоигре

Перед началом Олимпиады в Италии норвежский спортсмен назвал игру на приставке способом отвлечься от соревнований.

Источник: РИА "Новости"

ТЕЗЕРО /Италия/, 15 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Савелий Коростелев хотел бы сразиться с восьмикратным олимпийским чемпионом из Норвегии Йоханнесом Клебо в видеоигре. Об этом он рассказал ТАСС.

Перед началом Олимпиады в Италии Клебо назвал игру на приставке способом отвлечься от соревнований, отметив, что предпочитает шутер Battlefield.

«Я на этот раз не взял с собой приставку, — сказал Коростелев. — Все три года до этого возил, а сейчас, когда собирался в декабре, решил оставить дома. Так что в телефончике играю. Клебо играет в Battlefield? Ничего себе. Мне привычнее на компьютере в Сounter Strike».

«Сыграть с ним? Почему нет? Можно встретиться на нейтральной территории — к примеру, в Fortnite. Как раз среднее между Battlefield и Сounter Strike», — отметил российский лыжник.

Клебо ранее жаловался на слабый интернет в Олимпийской деревне, который не позволяет ему нормально играть на приставке. Норвежец был готов заплатить собственные деньги, чтобы решить проблему.

На Олимпиаде в Италии Клебо выиграл пока все гонки, завоевав три золотые медали.