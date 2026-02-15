Ричмонд
На Олимпиаде дисквалифицировали прыгуна с трамплина из-за длинной обуви

Ботинки превышали допустимую длину на 4 мм.

Источник: Reuters

МИЛАН, 15 февраля. /ТАСС/. Австриец Даниэль Чофениг был дисквалифицирован с олимпийского турнира по прыжкам на лыжах с большого трамплина из-за несоответствия стандартам обуви. Об этом сообщило агентство AFP.

Причиной для дисквалификации стала длина обуви, которая превышала норму на 4 мм. Нарушение выявили после того, как спортсмен смог обеспечить себе участие в финале, заняв восьмое место.

«Я использовал на тренировках новые ботинки, которыми, кстати, был не очень доволен, но сохранил их, — сказал Чофениг. — К сожалению, я был наивен и не проверил размеры. Это крайне глупо с моей стороны. Но правила есть правила».

Победителем соревнований стал словенец Домен Превц.