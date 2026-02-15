Дементьев призвал не умалять заслуги 9-кратного олимпийского чемпиона Клебо

«Ценность побед этого спортсмена остается той же самой, ведь через 50 лет многие и не будут помнить, в какой конкуренции завоевывались медали Игр-2026. А нам, конечно, будет хотеться, чтобы рассказывали так, как есть. Недооценивать победы точно нельзя, норвежские лыжники всегда были очень высокого уровня. Просто куда интересней было бы смотреть, если бы и наша команда выступала рядом с ними. Зрители всего мира получали бы удовольствие от этой борьбы», — заключил собеседник ТАСС, имеющий в активе также серебро Игр-2006 в гонке на 50 км.