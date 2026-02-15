Дементьев призвал не умалять заслуги 9-кратного олимпийского чемпиона Клебо

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Рекорд норвежского лыжника Йоханнеса Клебо по числу завоеванных на зимних Олимпиадах золотых медалей нельзя недооценивать, даже с учетом того, что на Играх-2026 спортсмен не ощущал полноценной конкуренции со стороны россиян. Такое мнение высказал ТАСС олимпийский чемпион 2006 года в гонке на 30 км Евгений Дементьев.
В воскресенье сборная Норвегии выиграла эстафету на Олимпиаде в Италии, в составе команды был Йоханнес Клебо. Для него эта золотая медаль стала девятой на Олимпийских играх, он стал абсолютным рекордсменом по этому показателю.
«Клебо однозначно великий спортсмен, и девять золотых олимпийских медалей однозначно говорят нам об этом, — считает Дементьев. — История мирового спорта творится на наших глазах, но жаль, что не при нашем полноценном присутствии на лыжне. Хотя и говорят, что спорт должен быть вне политики, но что есть, то есть. Если бы наша команда поехала на Олимпиаду в полном составе, то, возможно, Клебо пришлось бы сложнее добиться рекорда».
«Ценность побед этого спортсмена остается той же самой, ведь через 50 лет многие и не будут помнить, в какой конкуренции завоевывались медали Игр-2026. А нам, конечно, будет хотеться, чтобы рассказывали так, как есть. Недооценивать победы точно нельзя, норвежские лыжники всегда были очень высокого уровня. Просто куда интересней было бы смотреть, если бы и наша команда выступала рядом с ними. Зрители всего мира получали бы удовольствие от этой борьбы», — заключил собеседник ТАСС, имеющий в активе также серебро Игр-2006 в гонке на 50 км.