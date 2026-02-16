Непряева назвала очень опасными лыжные трассы на Олимпиаде

ТЕЗЕРО /Италия/, 16 февраля. /ТАСС/. Лыжегоночные трассы на Олимпийских играх в Италии являются очень опасными, при прохождении спусков нельзя терять концентрацию. Об этом ТАСС рассказала российская участница соревнований Дарья Непряева.
Травмы на олимпийских трассах ранее получили норвежка Кристине Шистад, разбившая в кровь лицо, и американка Джессика Диггинс, сломавшая ребро. Кроме того, в эстафете жесткое падение произошло у шведки Эббы Андерссон.
«Меня это ужаснуло, — сказала Непряева про травму ноги горнолыжница Линдси Вонн. — На самом деле, даже у нас опасная трасса. Тут и Джессика Диггинс упала и, как сообщали, сломала ребро. Ужас. У меня была травма ребер, и я понимаю, насколько это ужасно, даже не представляю, как она продолжала выходить на старт и бегать. Героиня».
Она отметила, что во время соревнований и тренировок нельзя забывать об опасности спусков. «Нужно постоянно держать концентрацию. Когда [в “разделке”] я садилась на спуск, меня не отпускала мысль о том, что ноги нужно держать жестко, что нельзя расслабляться. И как только спуск прошла, сказала себе: “Фух, молодец”, — рассказала лыжница.
Заключительную гонку на Олимпиаде Непряева проведет в день ее закрытия — 22 февраля. Лыжницы пробегут марафон.