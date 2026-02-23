Лыжник Коростелев пронес Непряеву на плечах во время закрытия Олимпиады

В соцсетях появилось видео с проходом россиян. На нем видно, как лыжник Савелий Коростелев несет на плечах лыжницу Дарью Непряеву.
Всего от России выступило на Олимпиаде 13 спортсменов: фигурное катание (Аделия Петросян, Петр Гуменник), шорт‑трек (Алена Крылова, Иван Посашков), лыжные гонки (Дарья Непряева, Савелий Коростелев), конькобежный спорт (Ксения Коржова, Анастасия Семенова), ски‑альпинизм (Никита Филиппов), санный спорт (Дарья Олесик, Павел Репилов), горнолыжный спорт (Семен Ефимов, Юлия Плешкова).
