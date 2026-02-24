Большунову нужно отвечать на олимпийский хейт на Сахалине. Чего ждать от чемпионата России?

Главный старт сезона у наших лыжников, не получивших допуск на международные соревнования, пройдет в Южно-Сахалинске. На крупнейшем острове страны с 25 февраля по 8 марта состоится чемпионат России. Эти соревнования дают не только возможность завоевать медали и титулы, но и шанс показать свою олимпийскую состоятельность, хотя Игры в Италии уже прошли.
Новая локация
В конце зимы и начале марта Сахалин станет спортивным центром страны. Помимо лыжников, свой чемпионат России проведут легкоатлеты (28 февраля — 3 марта), а также горнолыжники (28 февраля — 1 марта), причем с участием олимпийцев Юлии Плешковой и Семена Ефимова.
Соревнованиям в Южно-Сахалинске рады не все. Турнир по легкой атлетике изначально должна была принимать Тюмень. Когда же спортсмены узнали о переносе, они дали критические комментарии. Особенно переживали прыгуны с шестом, которым сложно доставить к месту проведения чемпионата свой негабаритный инвентарь.
Лыжники привыкли проводить свой главный старт в той же Тюмени, но особо громких возмущений по поводу чемпионата на Сахалине не высказывали. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов даже рад смене обстановки. «Новое место — всегда интересно. Не знаешь, чего ожидать. Всегда с большим интересом летишь. С удовольствием посмотрим, что где расположено. Цели? Пробежим — увидим. Они остаются в голове», — сказал лыжник «СЭ» по прилете на соревнования.
Больше дискуссий было летом, когда Южно-Сахалинск появился в календаре лыжного сезона. Комментатор Дмитрий Губерниев называл такое решение «бестолковым». Причинами недовольства были сложности с организацией трансляций и неудобным временем старта гонок для жителей европейской части России.
«Политика ФЛГР заключается в том, чтобы проводить чемпионат страны в тех регионах, которые строят новые лыжные центры. Иначе зачем они это делают, вкладывают деньги? Мы должны относиться к ним с пониманием. Центр в Южно-Сахалинске прекрасный, строился под нашим пристальным взглядом, — отвечала на критику глава федерации Елена Вяльбе в разговоре с Sport24. — Согласна, что 8 часов — большая разница во времени, но ведь и Олимпиады, и чемпионаты мира проходили не в пределах европейских часовых поясов. Никто ничего не говорил, все подстраивались и смотрели, когда их показывали. Мы этот вопрос обсуждали и сделаем все максимально удобным для европейской части России. Страна у нас большая, на это тоже нужно обращать внимание. Часть соревнований будет в записи, покажем ее на большую аудиторию».
Судя по сетке вещания, гонки чемпионата России покажут в прямом эфире на федеральном канале. Время старта, может, не самое удобное, но вполне рабочее даже для центральных регионов страны. Самое раннее начало у спринтерских прологов — 6 утра по московскому времени. Медальные же разборки в этих дисциплинах стартуют с 8.00.
Проверка для Большунова
Центральной фигурой чемпионата России является Александр Большунов. Лыжник подавался на нейтральный статус, но получил отказ от FIS без объяснения причин. Большунов попытался попасть на Игры в Италию, обратившись в спецкомиссию Спортивного арбитражного суда. Вот только рассматривать его апелляцию не стали, объяснив, что дело не подпадает под юрисдикцию комиссии.
Ближе к концу Олимпиады Александр дал яркий комментарий «СЭ» по поводу соревнований в Италии: «Смотрел скиатлон вначале. Понял: приезжай, забирай медали и уезжай, все просто. Поэтому уже не смотрю. Это цирк».
Этот хейт вызвал резонанс. Часть лыжной общественности и болельщиков усомнилась в текущей международной конкурентоспособности Большунова, ведь в России он потерял позицию лидера. Вряд ли сейчас он готов был составить конкуренцию Йоханнесу Клебо.
И действительно в общем зачете Кубка страны Александр на данный момент уступает первую строчку Сергею Ардашеву, а побед в сезоне всего две. Однако позиция Большунова во многом определилась провальным началом соревновательной зимы. На старте сезона были и места в топ-10, и скандал с толчком Александра Бакурова, приведший к короткой дисквалификации, и болезни. В январе же лыжник начал разгоняться, тогда и пришли победы.
В прошлом сезоне у Александра тоже было тяжелое начало, вот только на чемпионате России в Казани лучше него не выступил никто. Большунов завоевал четыре золотые медали, не добравшись до подиума только в спринте — 7-е место. К главным стартам он по-прежнему умеет подводиться. Поэтому далеко не факт, что в Италии, получив олимпийский заряд мотивации, Александр был бы несостоятелен в борьбе с Йоханнесом Клебо.
Перелет в Южно-Сахалинск, как сообщил Большунов «СЭ», прошел комфортно. Перед чемпионатом России он даже успел сделать себе необычную соревновательную разминку — пробежал 30 километров в рамках Международного марафона на Сахалине и выиграл эту гонку.
Татарское превосходство
В соперниках у Большунова на чемпионате страны не будет Савелия Коростелева. Он, как и Дарья Непряева, после Олимпиады решил продолжить сезон на Кубке мира. Также не прилетит главный в карьере оппонент Александра в России — Сергей Устюгов. Олимпийский чемпион выступает на соревнованиях все реже, а пропуск главного старта сейчас выглядит лыжным финишем.
Основным конкурентом в борьбе за золото чемпионата России у Большунова станет Сергей Ардашев — лидер общего зачета Кубка России. В нынешнем сезоне он показывает стабильно высокие результаты, как в спринтерских, так и дистанционных гонках, что позволяет Сергею с отрывом лидировать в тотале.
У женщин на дистанции практически нет соперников у Алины Пеклецовой. Вологодская лыжница в длинных гонках сезона ни разу не опускалась ниже второго места. Серебряных медалей всего три — в пасьюте в Чусовом уступила олимпийской чемпионке Веронике Степановой, вернувшейся после декрета, а также дважды проиграла лидеру Кубка России Евгении Крупицкой в разделке в Ижевске и скиатлоне в Казани.
В спринтах у девушек сильнейшей последние годы считается Анастасия Фалеева. Вот только в этом сезоне из-за травмы спины ей пришлось пропустить несколько гонок. Лидером спринтерского зачета Кубка России идет Елизавета Пантрина, а у Фалеевой — только четвертая строчка. Претендентов на золото ЧР в этой дисциплине много. Помимо Пантриной и Фалеевой, за победу будут бороться Вероника Степанова, Алена Баранова, Ксения Шорохова и Татьяна Сорина. Расклады сил могут измениться, ведь с последнего старта наши лыжники не соревновались целый месяц.
Программу чемпионата России можно назвать противоположной той, что была на Олимпиаде. В Южно-Сахалинске лыжники побегут почти те же дистанции, но другими стилями. Если марафон в Италии проводили классикой, то на ЧР будет коньком. Открывают турнир на Сахалине 10-километровые разделки, тогда как эти гонки стояли третьими в программе Игр.
Еще чемпионат России включает в себя неолимпийскую смешанную эстафету. Таким образом, на соревнованиях проведут пять командных гонок. Во всех них фаворитом является сборная Татарстана. Регион обладает мощным составом, который в России имеет примерно такую же силу, как женская сборная Швеции и мужская сборная Норвегии на Кубке мира. Это при том, что на Сахалине не выступят Непряева и Коростелев, которые тоже представляют Татарстан.
Первыми на трассу в Южно-Сахалинске выйдут девушки. В среду, 25 февраля, они пробегут 10-километровую разделку классическим стилем. Старт — в 6.30 утра по московскому времени. А в 8.30 в борьбу за медали чемпионата России вступят мужчины.
