Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Большунову нужно отвечать на олимпийский хейт на Сахалине. Чего ждать от чемпионата России?

Наши лыжники, не получившие нейтральный статус, месяц ждали главного старта сезона.

Источник: Спорт-Экспресс

Главный старт сезона у наших лыжников, не получивших допуск на международные соревнования, пройдет в Южно-Сахалинске. На крупнейшем острове страны с 25 февраля по 8 марта состоится чемпионат России. Эти соревнования дают не только возможность завоевать медали и титулы, но и шанс показать свою олимпийскую состоятельность, хотя Игры в Италии уже прошли.

Новая локация

В конце зимы и начале марта Сахалин станет спортивным центром страны. Помимо лыжников, свой чемпионат России проведут легкоатлеты (28 февраля — 3 марта), а также горнолыжники (28 февраля — 1 марта), причем с участием олимпийцев Юлии Плешковой и Семена Ефимова.

Соревнованиям в Южно-Сахалинске рады не все. Турнир по легкой атлетике изначально должна была принимать Тюмень. Когда же спортсмены узнали о переносе, они дали критические комментарии. Особенно переживали прыгуны с шестом, которым сложно доставить к месту проведения чемпионата свой негабаритный инвентарь.

Лыжники привыкли проводить свой главный старт в той же Тюмени, но особо громких возмущений по поводу чемпионата на Сахалине не высказывали. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов даже рад смене обстановки. «Новое место — всегда интересно. Не знаешь, чего ожидать. Всегда с большим интересом летишь. С удовольствием посмотрим, что где расположено. Цели? Пробежим — увидим. Они остаются в голове», — сказал лыжник «СЭ» по прилете на соревнования.

Больше дискуссий было летом, когда Южно-Сахалинск появился в календаре лыжного сезона. Комментатор Дмитрий Губерниев называл такое решение «бестолковым». Причинами недовольства были сложности с организацией трансляций и неудобным временем старта гонок для жителей европейской части России.

«Политика ФЛГР заключается в том, чтобы проводить чемпионат страны в тех регионах, которые строят новые лыжные центры. Иначе зачем они это делают, вкладывают деньги? Мы должны относиться к ним с пониманием. Центр в Южно-Сахалинске прекрасный, строился под нашим пристальным взглядом, — отвечала на критику глава федерации Елена Вяльбе в разговоре с Sport24. — Согласна, что 8 часов — большая разница во времени, но ведь и Олимпиады, и чемпионаты мира проходили не в пределах европейских часовых поясов. Никто ничего не говорил, все подстраивались и смотрели, когда их показывали. Мы этот вопрос обсуждали и сделаем все максимально удобным для европейской части России. Страна у нас большая, на это тоже нужно обращать внимание. Часть соревнований будет в записи, покажем ее на большую аудиторию».

Судя по сетке вещания, гонки чемпионата России покажут в прямом эфире на федеральном канале. Время старта, может, не самое удобное, но вполне рабочее даже для центральных регионов страны. Самое раннее начало у спринтерских прологов — 6 утра по московскому времени. Медальные же разборки в этих дисциплинах стартуют с 8.00.

Проверка для Большунова

Центральной фигурой чемпионата России является Александр Большунов. Лыжник подавался на нейтральный статус, но получил отказ от FIS без объяснения причин. Большунов попытался попасть на Игры в Италию, обратившись в спецкомиссию Спортивного арбитражного суда. Вот только рассматривать его апелляцию не стали, объяснив, что дело не подпадает под юрисдикцию комиссии.

Ближе к концу Олимпиады Александр дал яркий комментарий «СЭ» по поводу соревнований в Италии: «Смотрел скиатлон вначале. Понял: приезжай, забирай медали и уезжай, все просто. Поэтому уже не смотрю. Это цирк».

Этот хейт вызвал резонанс. Часть лыжной общественности и болельщиков усомнилась в текущей международной конкурентоспособности Большунова, ведь в России он потерял позицию лидера. Вряд ли сейчас он готов был составить конкуренцию Йоханнесу Клебо.

И действительно в общем зачете Кубка страны Александр на данный момент уступает первую строчку Сергею Ардашеву, а побед в сезоне всего две. Однако позиция Большунова во многом определилась провальным началом соревновательной зимы. На старте сезона были и места в топ-10, и скандал с толчком Александра Бакурова, приведший к короткой дисквалификации, и болезни. В январе же лыжник начал разгоняться, тогда и пришли победы.

В прошлом сезоне у Александра тоже было тяжелое начало, вот только на чемпионате России в Казани лучше него не выступил никто. Большунов завоевал четыре золотые медали, не добравшись до подиума только в спринте — 7-е место. К главным стартам он по-прежнему умеет подводиться. Поэтому далеко не факт, что в Италии, получив олимпийский заряд мотивации, Александр был бы несостоятелен в борьбе с Йоханнесом Клебо.

Перелет в Южно-Сахалинск, как сообщил Большунов «СЭ», прошел комфортно. Перед чемпионатом России он даже успел сделать себе необычную соревновательную разминку — пробежал 30 километров в рамках Международного марафона на Сахалине и выиграл эту гонку.

Татарское превосходство

В соперниках у Большунова на чемпионате страны не будет Савелия Коростелева. Он, как и Дарья Непряева, после Олимпиады решил продолжить сезон на Кубке мира. Также не прилетит главный в карьере оппонент Александра в России — Сергей Устюгов. Олимпийский чемпион выступает на соревнованиях все реже, а пропуск главного старта сейчас выглядит лыжным финишем.

Основным конкурентом в борьбе за золото чемпионата России у Большунова станет Сергей Ардашев — лидер общего зачета Кубка России. В нынешнем сезоне он показывает стабильно высокие результаты, как в спринтерских, так и дистанционных гонках, что позволяет Сергею с отрывом лидировать в тотале.

У женщин на дистанции практически нет соперников у Алины Пеклецовой. Вологодская лыжница в длинных гонках сезона ни разу не опускалась ниже второго места. Серебряных медалей всего три — в пасьюте в Чусовом уступила олимпийской чемпионке Веронике Степановой, вернувшейся после декрета, а также дважды проиграла лидеру Кубка России Евгении Крупицкой в разделке в Ижевске и скиатлоне в Казани.

В спринтах у девушек сильнейшей последние годы считается Анастасия Фалеева. Вот только в этом сезоне из-за травмы спины ей пришлось пропустить несколько гонок. Лидером спринтерского зачета Кубка России идет Елизавета Пантрина, а у Фалеевой — только четвертая строчка. Претендентов на золото ЧР в этой дисциплине много. Помимо Пантриной и Фалеевой, за победу будут бороться Вероника Степанова, Алена Баранова, Ксения Шорохова и Татьяна Сорина. Расклады сил могут измениться, ведь с последнего старта наши лыжники не соревновались целый месяц.

Программу чемпионата России можно назвать противоположной той, что была на Олимпиаде. В Южно-Сахалинске лыжники побегут почти те же дистанции, но другими стилями. Если марафон в Италии проводили классикой, то на ЧР будет коньком. Открывают турнир на Сахалине 10-километровые разделки, тогда как эти гонки стояли третьими в программе Игр.

Еще чемпионат России включает в себя неолимпийскую смешанную эстафету. Таким образом, на соревнованиях проведут пять командных гонок. Во всех них фаворитом является сборная Татарстана. Регион обладает мощным составом, который в России имеет примерно такую же силу, как женская сборная Швеции и мужская сборная Норвегии на Кубке мира. Это при том, что на Сахалине не выступят Непряева и Коростелев, которые тоже представляют Татарстан.

Первыми на трассу в Южно-Сахалинске выйдут девушки. В среду, 25 февраля, они пробегут 10-километровую разделку классическим стилем. Старт — в 6.30 утра по московскому времени. А в 8.30 в борьбу за медали чемпионата России вступят мужчины.

Михаил Кузнецов

Узнать больше по теме
Биография Алины Пеклецовой: карьера и личная жизнь лыжницы
Российские лыжники всегда могли претендовать на медали высшего достоинства. Даже не фанатам этого спорта наверняка знакомы фамилии Устюгова, Непряевой и Большунова. Но и кроме них в России хватает талантов. Ярким примером в этом смысле является Алина Пеклецова. На взрослом уровне спортсменка ярко дебютировала в 2023 году, завоевав серебряную медаль на чемпионате России. С тех пор Пеклецова — регулярный член сборной страны и кандидат на высокие места в каждой гонке.
Читать дальше