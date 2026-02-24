Большунову нужно отвечать на олимпийский хейт на Сахалине. Чего ждать от чемпионата России?

«Политика ФЛГР заключается в том, чтобы проводить чемпионат страны в тех регионах, которые строят новые лыжные центры. Иначе зачем они это делают, вкладывают деньги? Мы должны относиться к ним с пониманием. Центр в Южно-Сахалинске прекрасный, строился под нашим пристальным взглядом, — отвечала на критику глава федерации Елена Вяльбе в разговоре с Sport24. — Согласна, что 8 часов — большая разница во времени, но ведь и Олимпиады, и чемпионаты мира проходили не в пределах европейских часовых поясов. Никто ничего не говорил, все подстраивались и смотрели, когда их показывали. Мы этот вопрос обсуждали и сделаем все максимально удобным для европейской части России. Страна у нас большая, на это тоже нужно обращать внимание. Часть соревнований будет в записи, покажем ее на большую аудиторию».