Горнолыжник Бугаев принес сборной России вторую бронзу на Паралимпиаде

Российский горнолыжник Алексей Бугаев завоевал бронзовую медаль в скоростном спуске на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
В соревнованиях для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Бугаев показал результат 1 минута 18,94 секунды.
Россиянин уступил 1,15 секунды победителю — швейцарцу Робину Кюшу (1.17,79). Серебро досталось французу Артуру Боше (+0,61).
Это вторая медаль для сборной России на Играх-2026. Ранее Варвара Ворончихина также завоевала бронзу в скоростном спуске.
28-летний Бугаев является трехкратным паралимпийским чемпионом. В Сочи он победил в слаломе и cуперкомбинации, в Пхёнчхане — в cуперкомбинации.
Паралимпиада проходит с 6 по 15 марта. Всего в Играх примут участие шесть российских спортсменов, которые допущены под своим флагом.
Россияне впервые с 2014 года выступают на Паралимпийских играх с флагом и гимном страны. После Игр в Сочи сборная дважды не участвовала в турнире: в 2016-м из-за допингового скандала, в 2022 году — из-за ограничений, введенных после начала военных действий на Украине. В остальных случаях россияне выступали в усеченном составе и в нейтральном статусе.