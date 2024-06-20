Получившая нейтральный статус Ефимова выступит на Багамах, чтобы отобраться на Олимпиаду
Титулованная российская пловчиха Юлия Ефимова выступит на чемпионате Багамских островов, сообщает «Матч ТВ».
Титулованная российская пловчиха Юлия Ефимова выступит на чемпионате Багамских островов, сообщает «Матч ТВ».
Спортсменка заблаговременно вылетела на соревнования, которые стартуют 20 июня.
Ефимова заявлена на три дистанции — 50, 100 и 200 метров брассом. В программу Олимпийских игр входят только дистанции 100 и 200 метров данным стилем плавания.
Старт на 100 метров брассом запланирован на 23 июня — в день дедлайна подачи квалификационного результата для участия в Олимпиаде.
Этот старт является последним шансом для Ефимовой квалифицироваться на Игры в Париже.
32-летняя Ефимова — трехкратный призер Олимпийских игр и шестикратная чемпионка мира. Она стала единственной российской пловчихой, которая получила нейтральный статус.