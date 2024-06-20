Получившая нейтральный статус Ефимова выступит на Багамах, чтобы отобраться на Олимпиаду | Источник: РИА "Новости"

Спортсменка заблаговременно вылетела на соревнования, которые стартуют 20 июня.

Ефимова заявлена на три дистанции — 50, 100 и 200 метров брассом. В программу Олимпийских игр входят только дистанции 100 и 200 метров данным стилем плавания.

Старт на 100 метров брассом запланирован на 23 июня — в день дедлайна подачи квалификационного результата для участия в Олимпиаде.

Этот старт является последним шансом для Ефимовой квалифицироваться на Игры в Париже.

32-летняя Ефимова — трехкратный призер Олимпийских игр и шестикратная чемпионка мира. Она стала единственной российской пловчихой, которая получила нейтральный статус.