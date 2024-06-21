Евгения Чикунова заявила, что хочет побить ещё один мировой рекорд в плавании

— Это ещё один мировой рекорд. Желательно на 100 метров брассом. Это то, к чему я хотела бы стремиться в ближайшие годы. Это то, на что я бы хотела сделать упор в ближайшие годы. Не забывать про двухсотку ни в коем случае, но стараться выходить на новые скорости именно на сотнях, — сказала Чикунова в эфире ютуб-канала «Дисциплина».