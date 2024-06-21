Кулешова и Пекарский одержали победы на Играх БРИКС в финалах баттерфляем

На старте вечерней программы пятницы Анастасия Кулешова выступила в финале на стометровке баттерфляем. Утром в предварительных заплывах белоруска показала третье время, но в решающем заплыве не оставила соперницам ни единого шанса с результатом 57,91 сек. Серебряная медалистка Беатрис Безерра из Бразилии отстала на полторы секунды, россиянка Влада Егги — почти на две.

Следующим финалом дня стал заплыв на полтиннике баттерфляем у мужчин. Первое и второе место в этом виде программы заняли представители Беларуси: победу одержал Григорий Пекарский (23,42 сек.), серебро завоевал Арсений Боржаков (23,72 сек.). Тройку призеров замкнул Абеку Джексон из Ганы.