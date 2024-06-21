Кулешова и Пекарский одержали победы на Играх БРИКС в финалах баттерфляем
21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пловцы Анастасия Кулешова и Григорий Пекарский стали чемпионами Спортивных игр БРИКС в Казани, сообщает корреспондент БЕЛТА.
21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пловцы Анастасия Кулешова и Григорий Пекарский стали чемпионами Спортивных игр БРИКС в Казани, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На старте вечерней программы пятницы Анастасия Кулешова выступила в финале на стометровке баттерфляем. Утром в предварительных заплывах белоруска показала третье время, но в решающем заплыве не оставила соперницам ни единого шанса с результатом 57,91 сек. Серебряная медалистка Беатрис Безерра из Бразилии отстала на полторы секунды, россиянка Влада Егги — почти на две.
Следующим финалом дня стал заплыв на полтиннике баттерфляем у мужчин. Первое и второе место в этом виде программы заняли представители Беларуси: победу одержал Григорий Пекарский (23,42 сек.), серебро завоевал Арсений Боржаков (23,72 сек.). Тройку призеров замкнул Абеку Джексон из Ганы.
Далее на старт вышли девушки, которым предстояло определить сильнейших на дистанции 200 м на спине. Одной из претенденток на успех была наша Анастасия Шкурдай, но брестчанка в итоге довольствовалась только серебром, уступив россиянке Дарье Зарубенковой. Еще одна белоруска Лидия Христук финишировала в этом виде пятой.