Шиманович и Змушко стали абсолютными чемпионами Игр БРИКС в брассе

Вечером пятницы Алина Змушко стала сильнейшей на дистанции 50 м брассом, проплыв бассейн за 30,94 сек. Бронзовую медаль завоевала еще одна белорусская спортсменка Анна Петруцкая (32,50). Таким образом, Змушко взяла три личных золота Игр БРИКС из трех возможных, ранее Алина финишировала первой на сотне и 200-метровке брассом.

Следом за соотечественницей стопроцентный результат вознамерился показать и лидер мужской команды Илья Шиманович. Самую длинную дистанцию у брассистов в 200 м белорус преодолел за 2 мин 13,96 сек. и также взял третье личное золото казанского форума. Партнер Ильи по команде Антон Кнышев занял в этом виде четвертую строчку.