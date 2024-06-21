Белорусские пловчихи выиграли комбинированную эстафету на Играх БРИКС

Программу турнира в бассейне венчали две эстафеты 4×100 метров комплексным плаванием. В женском заплыве нашу страну представляли Анастасия Шкурдай (спина), Алина Змушко (брасс), Анастасия Кулешова (баттерфляй) и Мария Пученкова (вольный стиль). Белоруски показали результат 4:02,68 и одержали победу, опередив ставших вторыми россиянок ровно на две секунды.



В мужской эстафете белорусский квартет в составе Виктора Стаселовича, Ильи Шимановича, Григория Пекарского и Руслана Скоморошко претендовал на золото вплоть до последних метров дистанции, но в концовке наши парни все же уступили полсекунды россиянам и финишировали вторыми.