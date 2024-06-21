21:16 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские пловчихи выиграли комбинированную эстафету на Играх БРИКС

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали 13 золотых наград соревнований по плаванию в рамках Спортивных игр стран БРИКС в Казани, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Программу турнира в бассейне венчали две эстафеты 4×100 метров комплексным плаванием. В женском заплыве нашу страну представляли Анастасия Шкурдай (спина), Алина Змушко (брасс), Анастасия Кулешова (баттерфляй) и Мария Пученкова (вольный стиль). Белоруски показали результат 4:02,68 и одержали победу, опередив ставших вторыми россиянок ровно на две секунды.

В мужской эстафете белорусский квартет в составе Виктора Стаселовича, Ильи Шимановича, Григория Пекарского и Руслана Скоморошко претендовал на золото вплоть до последних метров дистанции, но в концовке наши парни все же уступили полсекунды россиянам и финишировали вторыми.

Таким образом, за три дня соревнований пловцов спортсмены из Беларуси завоевали 24 награды: 13 золотых, четыре серебряные и семь бронзовых. Четырехкратными чемпионами Игр БРИКС стали Илья Шиманович, Алина Змушко и Анастасия Кулешова, три награды высшей пробы у Анастасии Шкурдай.

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