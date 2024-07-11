20:11 (мск), источник: БЕЛТА

Змушко побила собственный национальный рекорд на стометровке брассом

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестском областном центре олимпийского резерва по водным видам спорта продолжается Открытый Кубок Беларуси по плаванию, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: НОК Беларуси

Вместе с сильнейшими белорусскими пловцами участие в соревнованиях принимают спортсмены из России. Во второй день турнира состоялись полуфинальные заплывы в шести видах программы, на стометровке брассом у женщин с лучшим результатом в завтрашний финал прошла Алина Змушко. Обладательница олимпийской лицензии в этом виде проплыла 100 метров за 1 мин. 06,20 сек. и на 0,24 сек. побила свой же национальный рекорд, установленный более года назад в Казани.

Также в четверг были разыграны 9 комплектов наград. На полтиннике баттерфляем у женщин лучший результат показала Анастасия Кулешова из Минска, которая на 0,13 сек. опередила хозяйку бассейна Анастасию Шкурдай. На дистанции 400 м вольным стилем первенствовала Алеся Акинчиц из Могилевской области, на стометровке на спине у мужчин победил представитель столицы Виктор Стаселович, а на дистанции 400 метров комплексом — минчанин Константин Курочкин.

Еще три золота дня завоевали гости из России: на полтиннике баттерфляем викторию одержал Роман Шевляков, на дистанции 1500 метров вольным стилем успех праздновал Георгий Клешня, а стометровку на спине выиграла София Шахова. Кроме того, сегодня состоялись мужская эстафета 4×100 м комплексным плаванием и женская эстафета 4×200 м кролем, в обоих заплывах лучшими стали квартеты из Минска.

Завтра в программе Открытого Кубка Беларуси по плаванию 11 финалов. Соревнования в Бресте завершатся 13 июля.

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