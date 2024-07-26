Климент Колесников показал лучший результат сезона в мире на 50 м на спине
Двукратный призёр Олимпийских игр российский пловец Климент Колесников показал лучший результат сезона в мире на дистанции 50 м на спине. Он обновил свой же показатель.
Двукратный призёр Олимпийских игр российский пловец Климент Колесников показал лучший результат сезона в мире на дистанции 50 м на спине. Он обновил свой же показатель.
На финале Кубка России в Екатеринбурге Колесников проплыл дистанцию за 23,90 секунды. Предыдущим лучшим результатом было его время 23,96 секунды, которое он установил на чемпионате России в апреле.
50-метровка на спине не является олимпийской дистанцией. Климент Колесников не примет участие на Олимпийских играх в Париже (Франция).