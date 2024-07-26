Климент Колесников показал лучший результат сезона в мире на 50 м на спине | Источник:

На финале Кубка России в Екатеринбурге Колесников проплыл дистанцию за 23,90 секунды. Предыдущим лучшим результатом было его время 23,96 секунды, которое он установил на чемпионате России в апреле.