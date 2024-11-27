Почти все звезды российского плавания отобрались на ЧМ. Правда, нейтральный статус есть пока только у единиц

Первой же в обоих заплывах (100 м и 200 м), а также на дистанции 50 м (тут Ефимова была третьей) ожидаемо стала Евгения Чикунова, которая наконец-то решила получить нейтральный статус. О том, что 20-летняя вице-чемпионка мира сильнее всех на внутренних стартах, понятно уже несколько лет. «Считаю, это неплохой навык — ориентироваться только на себя, — рассказывала в интервью “СЭ” Чикунова. — Плыть исходя из своих сил, своих ощущений. Поэтому тренируюсь с мыслью о том, что мне надо бороться исключительно с собой. Со своими рекордами».